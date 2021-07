Πολιτική

Τσίπρας για Πανελλήνιες: Εκ προ μελέτης έγκλημα ο αποκλεισμός 30000 υποψηφίων

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση της Κεραμέως.



Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον αποκλεισμό «των χιλιάδων υποψηφίων στις φετινές πανελλαδικές», εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κάνοντας λόγο για «έγκλημα εκ προ μελέτης».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας ότι σκοπίμως άλλαξαν το σύστημα των εξετάσεων: «Αποκλείσατε τουλάχιστον 30.000 μαθητές από τα ΑΕΙ, για να τους σπρώξετε ως πελατάκια στα κολέγια που χωρίς αιδώ διαφημίζουν κιόλας οι υπουργοί σας. Γιατί στα κολέγια δεν υπάρχει βάση εισαγωγής. Υπάρχει μόνο βάση εισοδήματος. Όποιος έχει να πληρώσει μπαίνει... Και θα σας το πω ευθέως: Είστε οι μεγαλύτεροι ντίλερς συμφερόντων που πέρασαν ποτέ από τη χώρα» υποστήριξε ενώ ξεκαθάρισε: «Δεν έχω πρόβλημα με τα κολλέγια ούτε με τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν την οικονομική δυνατότητα, έχω πρόβλημα με την αθλιότητα του κ. Μητσοτάκη και της κυρίας Κεραμέως να οδηγήσει με το έτσι θέλω χιλιάδες μαθητές εκεί, ενώ θα μπορούσαν να σπουδάσουν σε δημόσια πανεπιστήμια».

Επανέλαβε την έκκλησή του: «Σας το λέμε για μια ακόμη φορά. Ακόμα δεν έχει κλείσει η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών για τους μαθητές. Μην εφαρμόσετε την ΕΒΕ. Δώστε στους 30.000 μαθητές τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μηχανογραφικά, όπως πέρσι και να καλυφθούν οι κενές θέσεις στα πανεπιστήμια. Μη προχωράτε στο έγκλημα απέναντι σε τόσες χιλιάδες νέους ανθρώπους και στις οικογένειές τους. Αλλά και απέναντι σε δεκάδες περιφερειακές σχολές που οδηγείτε σε αφανισμό και κλείσιμο αφού δεν θα έχουν πια σπουδαστές».

Η απάντηση Κεραμέως

«Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα επέλεξαν τον αριθμό εισακτέων και όχι το υπουργείο Παιδείας», τόνισε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, σε παρέμβασή της κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή του νομοσχεδίου για το νέο σχολείο, απαντώντας στη κριτική βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τις κατηγορίες τους ότι αφήνει απέξω ακόμα και αριστούχους μαθητές.

Αναφερόμενη ειδικότερα στην περίπτωση μαθητή, του πρώτου πρότυπου λυκείου Αθηνών, που αν και αριστούχος με 20.988 μόρια και 1.838 πάνω από την περσινή βάση έμεινε εκτός της Αρχιτεκτονικής Σχολής λόγω της ελάχιστης βάσης στο ειδικό μάθημα του σχεδίου, η κ. Κεραμέως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Προφανώς ο μαθητής δεν θα έμπαινε ούτε πέρσι στην Αρχιτεκτονική Σχολή. Η εισαγωγή του προκύπτει επί του συντελεστή που επιλέγει το κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η επιλογή του αριθμού των εισακτέων έγινε από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όχι από το υπουργείο Παιδείας. Τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει ότι δεν είναι δυνατόν τα πανεπιστήμια να μην έχουν λόγο. Επί διακυβέρνησής του έμπαιναν με βαθμό, ένα, δύο τρία, τέσσερα. Ξέρετε πόσοι παραμένουν φοιτητές; Το 40% δεν αποφοιτούν ποτέ. Το μόνο εύκολο για εμάς ήταν να παραμείνει ως έχει το σύστημα. Όμως εμάς δεν μας ενδιαφέρει να εγκλωβίζουμε τους μαθητές, να τους δημιουργούμε φρούδες ελπίδες. Αυτό που μας νοιάζει είναι να τους δημιουργούμε προοπτικές».

Τσίπρας: Εγκληματικές οι ευθύνες σας για τη διαχείριση της πανδημίας

Για καταστροφική διαχείρισή στην υγειονομική κρίση κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στη Βουλή λέγοντας χαρακτηριστικά: "κάνατε ξανά τα ίδια εγκληματικά λάθη". Ο κ. Τσίπρας θύμισε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στην Βild ότι "θα έχουμε έναν κανονικό Ιούλιο και Αύγουστο" και του υπουργού τουρισμού, ότι "η θωράκιση της Ελλάδας απέναντι στη μετάλλαξη «Δ» θα γίνει η καλύτερη διαφήμισή της", για να προσθέσει ότι "η θωράκιση δεν ήρθε γιατί δεν κάνατε απολύτως τίποτα για να το υποστηρίξετε". Ακολούθως ανέφερε: "Που βρισκόμαστε σήμερα; Η κατάσταση έχει αρχίσει ξανά να επιδεινώνεται πριν καλά καλά κάνει την εμφάνιση της η «μετάλλαξη Δέλτα». Και είμαστε μπροστά σε ένα τέταρτο επιδημικό κύμα, άγνωστης έντασης και διάρκειας. Οι ευθύνες σας είναι εγκληματικές".

Έκανε ειδική αναφορά στη Μύκονο: "Η Μύκονος κύριοι της κυβέρνησης έχει ποσοστό εμβολιασμού σχεδόν 100%. Και υποτίθεται ότι οι τουρίστες που φθάνουν στα νησιά, περνάνε από ελέγχους. Πώς τα καταφέρατε λοιπόν πάλι να τινάξετε στον αέρα τόσο τη δημόσια Υγεία όσο και τον πιο διεθνώς εμβληματικό τουριστικό προορισμό της χώρας μας στην καρδιά της τουριστικής σεζόν; Πώς καταφέρατε πάλι οι πανηγυρισμοί σας να καταλήξουν σε ακόμα ένα φιάσκο σε βάρος της δημόσιας Υγείας αλλά και εργαζομένων, επιχειρηματιών και τουριστών; Αυτό είναι το κανονικό καλοκαίρι που υποσχόσασταν;".

Συνεχίζοντας καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι "αντί για υγειονομική θωράκιση των νησιών, αντί για εκτεταμένο τέστινγκ, αντί για αξιόπιστη ιχνηλάτηση και επιτάχυνση των εμβολιασμών, εσείς πανηγυρίζατε και δίνατε συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον. Στον κόσμο σας".

Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν και πρόσθεσε: "Πετάξατε το μπαλάκι των ευθυνών για αυστηρούς ελέγχους στις ναυτιλιακές και τους επιχειρηματίες, το κράτος ανύπαρκτο. Έτσι έφτασε κύριοι της κυβέρνησης η Μύκονος, αλλά και άλλα νησιά, να βράζουν από κορονοϊό ενώ σχεδόν το σύνολο των κατοίκων είναι εμβολιασμένοι... Αγνοήσατε όχι μόνο την έκκλησή μας για ενίσχυση του ΕΣΥ και της Πρωτοβάθμιας Υγείας στα νησιά, αλλά ακόμα και την ανάγκη να προβλέψει η Πολιτεία για ξενοδοχεία καραντίνας. Με αποτέλεσμα τουρίστες που νοσούν να μην έχουν πού να μείνουν και να διασύρουν τη χώρα διεθνώς... Μόνο 40 ξενοδοχεία καραντίνας υπάρχουν στη χώρα. Είναι δυνατόν να επαρκούν;".

Ακολούθως κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η μόνη της απάντηση "όταν το πράγμα στραβώσει είναι ξανά ο διχασμός" και εξήγησε: "Επιμένετε να μιλάτε για επιστροφή στην κανονικότητα μόνο για τους εμβολιασμένους. Με την άλλη μισή Ελλάδα τι θα κάνετε; Θα την εξαφανίσετε; Και πως πιστεύετε ότι θα είναι ασφαλής η μισή Ελλάδα όταν η άλλη μισή δε θα είναι ασφαλής... Οι ποινές και οι απειλές για τους μη εμβολιασμένους αποτελούν απόδειξη της αποτυχίας σας να πείσετε τους πολίτες. Σταματήστε αυτή τη συζήτηση περί υποχρεωτικού εμβολιασμού και προσπαθήστε να πείσετε τους πολίτες, όχι να τους εκβιάσετε. Θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα. Και αφήστε το διχασμό και τους διαχωρισμούς".

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε την έκκλησή του στους πολίτες αλλά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δημιουργεί κλίμα εφησυχασμού στους εμβολιασμένους: "Το εμβόλιο σώζει ζωές. Ο εμβολιασμός όλων μας είναι αναγκαίο όπλο απέναντι στη νόσο. Δεν πρέπει όμως να δίνετε την εντύπωση ακόμη και σε έναν εμβολιασμένο ότι δε διατρέχει κανένα κίνδυνο. Ότι μπορεί να συνωστίζεται και να διασκεδάζει χωρίς μάσκα σε κλειστούς χώρους. Είναι λάθος...Μη δίνεται σήμα απόλυτης χαλάρωσης, όσο ο ιός είναι ανάμεσά μας. Και σταματήστε την ανοησία με τις απειλές και το διχασμό".

"Έχετε κάνει το ρουσφέτι επιστήμη"

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τα ενεργειακά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "έχετε αναγάγει το ρουσφέτι σε επιστήμη και το νομοθετείτε κιόλας". Με το νομοσχέδιο είπε, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση "αποδεικνύεται πόσο εκτός τόπου και χρόνου είστε, πόσο ιδεοληπτικοί και κοντόφθαλμοι απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής".

Αναφέρθηκε στις ιδιωτικοποιήσεις λέγοντας: "Μοναδική στρατηγική της κυβέρνησης ΝΔ στον ενεργειακό τομέα είναι οι ιδιωτικοποιήσεις εις βάρους του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνίας. Και σε αυτό το νομοσχέδιο φέρνετε μία νομοθετική ρύθμιση για να ξεπουλήσετε άλλη μία κρίσιμη υποδομή για την πράσινη μετάβαση, τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Αφού πρώτα δώσατε χρυσά μπόνους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στα γαλάζια παιδιά σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία πληρώνουν φυσικά οι καταναλωτές με τις αυξήσεις στους λογαριασμούς. Και ενώ στις 15 Ιουλίου, κατατέθηκαν δεσμευτικές προσφορές για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών. Και ολοκληρώσατε άλλο ένα βήμα για το ξεπούλημα του Δικτύου Φυσικού αερίου σε ιδιώτη...Ένα ιδιωτικό μονοπώλιο θα είναι πλέον αυτό που θα αποφασίζει, με βάση φυσικά το κέρδος του ιδιώτη, αν και ποια νοικοκυριά και ποιες επιχειρήσεις σε ποιες περιοχές της Ελλάδας θα έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο."

Συνέχισε με την αγορά και το κόστος της ενέργειας: "Θεσπίζεται με καθυστέρηση Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Το κάνετε, αφού πρώτα εκτοξεύσατε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μετά τα ρεκόρ χονδρικής και την αισχροκέρδεια όλο το 2020. Αφού αφήσατε τη χειραγώγηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ανεξέλεγκτη. Σας προειδοποιούμε: Μετά το καλοκαίρι, οι καταναλωτές, τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις θα δουν νέες τεράστιες αυξήσεις στους λογαριασμούς τους".

Ακολούθως καταλόγισε "μπάχαλο στο χώρο των ΑΠΕ όπου επικρατούν συνθήκες Άγριας Δύσης, χωρίς κανόνες, μετά και τον περίφημο αντιπεριβαλλοντικό Νόμο Χατζηδάκη" και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις να πάρουν άδειες. "Αυτοδιαψεύδετε πλήρως το αφήγημά σας περί δήθεν απλοποίησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ που χρησιμοποιούσατε τότε...Τώρα προσπαθείτε να μαζέψετε τη φούσκα που θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή μετάβαση της χώρας αφού ξεσηκώνονται οι τοπικές κοινωνίες ενάντια στις ΑΠΕ. Αποτέλεσμα; Κανείς να μην ξέρει που μπορούν να χωροθετηθούν έργα ΑΠΕ, θέτοντας τελικά σε κίνδυνο την Πράσινη Μετάβαση στη χώρα".

Κλείνοντας υποστήριξε: "Με δυο λόγια με την ίδια προχειρότητα και ερασιτεχνισμό που αντιμετωπίζετε τη πανδημία, με την ίδια σκοπιμότητα να εξυπηρετήσετε συμφέροντα που επιδεικνύετε στη παιδεία, αντιμετωπίζετε και το κρίσιμο θέμα της κλιματικής κρίσης και του περιβάλλοντος. Είστε επικίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία. Είστε επικίνδυνοι για τη νέα γενιά και το μέλλον του τόπου αφοί στερείτε τη γνώση από χιλιάδες νέους ανθρώπους. Είστε επικίνδυνοι για το περιβάλλον και για το φυσικό πλούτο της χώρας μας. Όσο πιο γρήγορα φύγετε τόσο το καλύτερο για τη χώρα".

