Αθηνών - Κορίνθου: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό οδηγού (εικόνες)

Στο σημείο Πυροσβεστική, περιπολικά της ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ. Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, κοντά στο ύψος των διοδίων στους Αγίους Θεοδώρους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δύο νταλίκες συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού της μίας.

Αμεσα στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 4 οχήματα για τον απεγκλωβισμό του τραυματία, περιπολικά της αστυνομίας καθώς και το ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία.

Πηγή: agioitheodoroi.com.

