e-ΕΦΚΑ και Εθνική Αρχή Διαφάνειας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System) στον e-ΕΦΚΑ υπέγραψαν σήμερα ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής και ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Άγγελος Μπίνης, παρουσία του αρμόδιου υποδιοικητή Αλέξανδρου Βαρβέρη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Μνημόνιο αποσκοπεί σε μία πολυεπίπεδη συνεργασία για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός τριετούς προγράμματος εφαρμογής των μηχανισμών και επιμέρους στοιχείων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System) στον e-ΕΦΚΑ ιδίως ως προς την οργάνωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Στηρίζεται δε στην ανταλλαγή πληροφοριών, πορισμάτων και ευρημάτων, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, αλλά και με στόχο τη βελτίωση των δομών και των συστημάτων διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, δρομολογούνται:

H πιστοποίηση ελεγκτών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του e-ΕΦΚΑ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-ΕΚΔΔΑ.

H εκπόνηση Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για τα στελέχη των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ).

Η αξιολόγηση του Κώδικα Δεοντολογίας για το προσωπικό του e-ΕΦΚΑ.

Έναρξη υλοποίησης του παραπάνω σχεδιασμού ορίστηκε ο προσεχής Σεπτέμβριος και χρονικός ορίζοντας υλοποίησης το β΄ εξάμηνο του 2022.

Για την επίτευξη των στόχων πρόκειται να συσταθεί κοινή ομάδα έργου, που θα απαρτίζεται από στελέχη του e-ΕΦΚΑ και της ΕΑΔ.

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Δουφεξής, δήλωσε: «Με την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας σήμερα και τη δρομολόγηση κοινών δράσεων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί για τον e-ΕΦΚΑ έναν πολύτιμο σύμμαχο στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και των μηχανισμών λογοδοσίας εντός του φορέα. Αρχές που αποτελούν άλλωστε προτεραιότητα για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και που θα πρέπει να θωρακίζουμε και να αναδεικνύουμε για κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΕΑΔ, Άγγελος Μπίνης, επισήμανε: «Η ΕΑΔ φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο της διοίκησης και του προσωπικού του e-ΕΦΚΑ στην προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος και των διαδικασιών διακυβέρνησης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η ενίσχυση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου αποτελούν απαραίτητη συνθήκη και εχέγγυο για την εμπέδωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες του e-ΕΦΚΑ. Είμαι βέβαιος ότι οι κοινές μας δράσεις θα αποτελέσουν πιλότο και καλή πρακτική για τη δημόσια διοίκηση. Ξεκινάμε λοιπόν με πολύ όρεξη και καθαρό σχέδιο, για να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους».

