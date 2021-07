Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Έκκληση στους Ρομά να εμβολιαστούν

Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή Κλιάφα στα Σπάτα Αττικής.

Τον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή Κλιάφα στα Σπάτα Αττικής, επισκέφθηκαν το μεσημέρι ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργο Σταμάτη. Από το πρωί, κινητή ομάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας διεξάγει rapid tests στους κατοίκους, με τους οποίους συνομίλησε ο Β.Κικίλιας και τους παρότρυνε να εμβολιαστούν άμεσα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη συχνού testing με στόχο την ασφάλειά τους.

«Συνομίλησα εδώ με νέα παιδιά, με τις οικογένειές τους. Με πολύ μεγάλη συναίσθηση του καθήκοντος, αγάπη και σεβασμό, θέλουμε να πείσουμε όσο πιο πολλούς συμπολίτες μας γίνεται, για τις ευεργετικές συνέπειες του εμβολιασμού και να έρθουν να εμβολιαστούν», ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπ.Υγείας, ο οποίος τόνισε πως η οργανωμένη Πολιτεία θα κοιτάξει και όλα τα επιμέρους ζητήματα για τη στήριξή τους και τα βασικά στοιχεία τα όποια έχει ανάγκη ένας τέτοιος οργανωμένος καταυλισμός.

Το μήνυμα, όμως, είναι ότι η covid-19 είναι ένας τεράστιος εχθρός της Δημόσιας Υγείας και εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στους συνανθρώπους μας εδώ -και σε όλη τη χώρα- να τεσταριστούν και να εμβολιαστούν, επισήμανε ο Βασίλης Κικίλιας και κατέληξε:

«Βλέπω ότι υπάρχει διάθεση, γι' αυτό και θα φροντίσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε και σε όλους τους υπόλοιπους καταυλισμούς, όπου υπάρχουν ειδικές ομάδες, να φτάσουμε και να τεστάρουμε και να εμβολιάσουμε. Στους ανθρώπους αυτούς προέχει η ισονομία και η ισοπολιτεία, τους σεβόμαστε και θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και τη ζωή τους».

Από την πλευρά του ο Γ. Σταμάτης τόνισε ότι για την κυβέρνηση και για τον πρωθυπουργό δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

«Ζούμε μια περίοδο covid και οι Ρομά δείχνουν ότι με τη σωστή ενημέρωση μπορούν και αυτοί και να κάνουν τα rapid test και να εμβολιαστούν, δίνοντας τα παράδειγμα και σε άλλους. Και ειδικά οι νέοι Ρομά, που είναι η πλειονότητα του πληθυσμού, δείχνει ότι είναι κοντά σε αυτό. Τους ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον υπουργό Υγείας που είναι εδώ σήμερα και δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον του υπουργείου Υγείας που έχει αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για μια καλύτερη μέρα», είπε ο γγ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

