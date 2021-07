Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κορονοϊός: “Βόμβα” για ματαίωση την τελευταία στιγμή

Ο διευθύνων σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων COVID-19.

Τρεις ημέρες πριν την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και λιγότερο από 24 ώρες πριν την ανεπίσημη “αυλαία” της διοργάνωσης (με αγώνες γυναικείου ποδοσφαίρου και σόφτμπολ την Τετάρτη), ο διευθύνων σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής δήλωσε ότι ακόμη δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ματαίωσης των Αγώνων.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί με τον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις αν υπάρξει έξαρση κρουσμάτων», δήλωσε ο Τοσίρο Μούτο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε σε συνέντευξη Τύπου.

«Έχουμε συμφωνήσει ότι, με βάση την κατάσταση με τον κορονοϊό, θα συγκαλέσουμε και πάλι πενταμερή διάσκεψη. Σε αυτό το σημείο, τα κρούσματα μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν, οπότε θα σκεφτούμε το τι πρέπει να κάνουμε όταν προκύψει μία τέτοια κατάσταση», πρόσθεσε ο Μούτο.

