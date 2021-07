Τεχνολογία - Επιστήμη

Τζεφ Μπέζος: Ιστορικό ταξίδι στο Διάστημα (βίντεο)

Ο πλουσιότερος άνδρας στον κόσμο πραγματοποίησε ένα σύντομο ταξίδι στο διάστημα, συνοδευόμενος από μία 82χρονη και έναν 18χρονο.

Ο Τζεφ Μπέζος, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, έκανε το πρώτο του ταξίδι στο διάστημα, με το όχημα New Shepard της εταιρίας του Blue Origin, για μια υποτροχιακή πτήση, άλλο ένα ορόσημο που αναγγέλλει μια νέα εποχή ιδιωτικών διαστημικών ταξιδιών.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αναχώρησε από εγκαταστάσεις στην έρημο του δυτικού Τέξας για ένα ταξίδι διάρκειας 11 λεπτών στα όρια του διαστήματος, εννέα μέρες αφότου ο Βρετανός Ρίτσαρντ Μπράνσον πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη υποτροχιακή πτήση για την εταιρία του διαστημικού τουρισμού Virgin Galactic από το Νέο Μεξικό.

Ο Μπράνσον πήγε πρώτος στο διάστημα, όμως ο Μπέζος πέταξε πετάξει σε μεγαλύτερο ύψος - 107 χιλιόμετρα για την Blue Origin έναντι 86 χλμ. για τη Virgin Galactic - σε αυτό που ειδικοί αποκαλούν την πρώτη παγκοσμίως διαστημική πτήση χωρίς πιλότο, με ένα πλήρωμα που αποτελείται εξ ολοκλήρου από πολίτες.

Ο Μπέζος, ιδρυτής της Amazon.com, του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου, και ο αδελφός του και στέλεχος μη εισηγμένων εταιριών Μαρκ Μπέζος, συνοδεύονταν από την πρωτοπόρο αεροπόρο Γουάλι Φανκ, 82 ετών, και τον άρτι αποφοιτήσαντα από το Λύκειο, Όλιβερ Ντάεμεν, 18 ετών, οι οποίοι έγιναν ο γηραιότερος και ο νεότερος άνθρωπος, αντίστοιχα, που φθάνουν στο διάστημα.

Η Φανκ ήταν μία από τη λεγόμενη ομάδα γυναικών Mercury-13 που εκπαιδεύτηκαν για να γίνουν αστροναύτες της NASA στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αλλά παρακάμφθηκε λόγω του φύλου της.

Ο Ντάεμεν, ο πρώτος πελάτης επί πληρωμή της Blue Origin, πρόκειται να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία για να σπουδάσει φυσική και διαχείριση καινοτομίας από τον Σεπτέμβριο. Ο πατέρας του είναι επικεφαλής της εταιρίας διαχείρισης επενδύσεων Somerset Capital Partners.

"You are going to space!"



Jeff Bezos and three passengers blast off toward the edge of space in historic #BlueOrigin flight. https://t.co/A0eR1oJLjm pic.twitter.com/rrh29y0Dcv — ABC News (@ABC) July 20, 2021

Το New Shepard είναι ένας ύψους 18,3 μέτρων και πλήρως αυτόνομος πύραυλος-κάψουλα, που δεν μπορεί να κυβερνηθεί από το εσωτερικό του διαστημικού οχήματος. Λειτουργεί πλήρως μέσω υπολογιστή και δεν θα έχει κανέναν από τους αστροναύτες της Blue Origin ή εκπαιδευμένο προσωπικό πάνω στο σκάφος.

Αντιθετα, το Virgin Galactic χρησιμοποίησε ένα διαστημικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν δύο πιλότοι.

Το New Shepard κινείται με ταχύτητα 3.540 χλμ. την ώρα, σε ύψος περίπου 100 χλμ. στη λεγόμενη γραμμή Κάρμαν, που έχει οριστεί από ένα διεθνές σώμα αεροναυπηγικής ότι οριοθετεί το “σύνορο” ανάμεσα στην ατμόσφαιρα της Γης και το διάστημα.

H κάψουλα έπεσε στη Γη με αλεξίπτωτα, χρησιμοποιώντας μια παλιού τύπου ώση της τελευταίας στιγμής που αποβάλλει ένα “μαξιλάρι αέρα” για μια ομαλή προσγείωση με ταχύτητα 1,6 χλμ/ώρα στην έρημο του Τέξας.

BREAKING: Jeff Bezos gives an overjoyed thumbs up after landing back on Earth following successful mission to space. https://t.co/VX9QqD70Zw #BlueOrigin pic.twitter.com/VgVGnTWdqQ — ABC News (@ABC) July 20, 2021

Η σημερινή εκτόξευση αποτελεί ένα ορόσημο στην “κούρσα των δισεκατομμυριούχων” για τη δημιουργία ενός τομέα διαστημικού τουρισμού ο οποίος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελβετικής επενδυτικής τράπεζας UBS, θα φθάσει τα 3 δισεκ. δολάρια ετησίως μέσα σε μια δεκαετία.

Άλλος ένας δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της τεχνολογίας, ο Έλον Μασκ, σχεδιάζει να στείλει ένα εξ ολοκλήρου αποτελούμενο από πολίτες πλήρωμα σε μια ακόμη πιο φιλόδοξη πτήση τον Σεπτέμβριο: μια πολυήμερη τροχιακή αποστολή με τη διαστημική κάψουλά του, Crew Dragon.

Η Blue Origin δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για τη μακροπρόθεσμη τιμολογιακή στρατηγική της ή για το πόσο γρήγορα θα εντατικοποιήσει τη συχνότητα των πτήσεών της. Ο διευθύνων σύμβουλος Μπομπ Σμιθ έχει πει πως η επόμενη πτήση είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Ο Σμιθ είπε πως η «προθυμία να πληρώσουν εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλή» μεταξύ των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για μελλοντικές πτήσεις.

Η εταιρία φαίνεται να διαθέτει μια “δεξαμενή” μελλοντικών πελατών. Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι από τουλάχιστον 143 χώρες συμμετείχαν σε δημοπρασία για να γίνουν οι πρώτοι πελάτες επί πληρωμή, αν και ο νικητής της δημοπρασίας που προσέφερε 28 εκατ. δολάρια αποσύρθηκε τελικά από τη σημερινή πτήση.

Ο Μπέζος, ο οποίος ίδρυσε την Blue Origin το 2000, έχει καθαρή θέση 206 δισεκ. δολαρίων σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Μπλούμπεργκ (Bloomberg Billionaires Index). Παραιτήθηκε αυτόν τον μήνα από διευθύνων σύμβουλος της Amazon, αλλά παραμένει εκτελεστικός πρόεδρός της.

