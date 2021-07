Κοινωνία

ΑΣΕΠ - Διορισμοί εκπαιδευτικών: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκδόθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης. Δείτε αναλυτικά σε ποιους κλάδους.

Εκδόθηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ41 & ΠΕ78.

Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Ο πίνακας απορριπτέων θα αναρτηθεί για το σύνολο των κλάδων της οικείας προκήρυξης, μετά την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων και των λοιπών κλάδων.

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης αποστέλλονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στη Διαύγεια μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κορονοϊός: “Βόμβα” για ματαίωση την τελευταία στιγμή

Δημήτρης Καρακώστας: Σύνταξη στον μαθητή που αρίστευσε στις Πανελλήνιες