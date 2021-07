Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: Τριπλασιασμός του ιικού φορτίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ανησυχία προκαλεί η εικόνα που διαμορφώνεται. Αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ από διάφορες περιοχές της χώρας.

Από τον ΕΟΔΥ, παράλληλα με την ενημέρωση για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα της Τρίτης, ανακοινώθηκαν "τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ".

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και των Ιωαννίνων.

Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 12 έως 18 Ιουλίου 2021, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 5 έως 11 Ιουλίου 2021, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των 9 από τις 12 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Οι καθαρά αυξητικές μεταβολές κυμάνθηκαν από +34% στη Λάρισα έως +260% στη Θεσσαλονίκη. Οριακή κρίνεται η αύξηση στο Ρέθυμνο (+24%). Πτωτικές μεταβολές παρατηρήθηκαν σε δύο από τις δώδεκα (2/12) περιοχές του Εθνικού Δικτύου Λυμάτων, και συγκεκριμένα στο Βόλο (-68%) και στο Ηράκλειο (-74%). Στην Ξάνθη το ιικό φορτίο παρέμεινε πολύ χαμηλό αλλά ήταν ανιχνεύσιμο, δηλαδή τα επίπεδα ήταν πάνω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου, σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα, 5-11/7/21, οπότε τα επίπεδα ήταν κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου και μη ανιχνεύσιμα.

Παρακάτω δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εβδομάδας 5 έως 11 Ιουλίου 2021:

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Αττικής παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση (+219%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 5-11/7/21, με το ιικό φορτίο στα λύματα να βρίσκεται πλέον σε υψηλά επίπεδα.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στη Θεσσαλονίκη, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (+260%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/7/21. Η αυξητική τάση του ιικού φορτίου ήταν έντονη στις αρχές της τελευταίας εβδομάδας, ενώ στη συνέχεια ομαλοποιήθηκε.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, παρατηρήθηκε περαιτέρω αύξηση (+34%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στη Λάρισα σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/7/21.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/2021, παρατηρήθηκε μείωση (-68%) στα επίπεδα του ιικού φορτίου στο Βόλο σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/7/21.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στην πόλη του Ηρακλείου, καταγράφηκε μείωση (-74%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/7/21. Η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της πόλης συνεχίζει να χαρακτηρίζεται μέτρια προς σχετικά υψηλή.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στην πόλη των Χανίων, καταγράφηκε αύξηση (+176%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκριση με την εβδομάδα 5-11/7/21. Η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της πόλης χαρακτηρίζεται μέτρια.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στην πόλη του Ρεθύμνου, καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση (+24%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκριση με την εβδομάδα 5-11/7/21. Παρά την οριακή αύξηση, οι τιμές του ιικού φορτίου χαρακτηρίζονται σχετικά υψηλές.

Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στον Άγιο Νικόλαο, παρατηρήθηκε αύξηση (+110%) σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/7/21. Παρά την αύξηση που καταγράφηκε, το ιικό φορτίο παραμένει σε σχετικά χαμηλά προς μέτρια επίπεδα.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στην Πάτρα, παρατηρήθηκε σταθερή αύξηση (+35%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 5-11/7/21.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, ανιχνεύτηκε γενετικό υλικό του ιού στα αστικά λύματα της Ξάνθης, σε πολύ χαμηλά όμως επίπεδα.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21 παρατηρήθηκε αύξηση (+255%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Αλεξανδρούπολη σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/7/21. Σημειώνεται ότι η παραπάνω ποσοστιαία μεταβολή υπολογίζεται συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα (5-11/7/21) κατά την οποία τα επίπεδα του ιικού φορτίου ήταν εξαιρετικά χαμηλά.

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/7/21, στα Ιωάννινα, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα λύματα παρουσίασε αύξηση (+48%) σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/7/21.

Σημ1: Οι παραπάνω τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιικού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των περιοχών. O ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται με βάση το ρυπαντικό φορτίο που καταλήγει στην εκάστοτε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε διάρκεια 24 ωρών και τυπικών τιμών παραγωγής ρυπαντικού φορτίου ανά άτομο ανά ημέρα.

Σημ2: Τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διεπιστημονική Εργαστηριακή Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης, Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

