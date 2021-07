Πολιτισμός

Πολυκανδριώτης για Βοσκόπουλο: Σε κάθε τραγούδι είχε έναν ρόλο (βίντεο)

Ο μεγάλος συνθέτης Θανάσης Πολυκανδριώτης μιλά για τον επιστήθιο φίλο και συνεργάτη του Τόλη Βοσκόπουλου.

Ο μεγάλος συνθέτης Θανάσης Πολυκανδριώτης και επιστήθιος φίλος του Τόλη Βοσκόπουλου μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη για την ζωή του ερμηνευτή, τις συνεργασίες τους, αλλά και την σχέση τους.

Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης έκανε λόγο εικόνες λατρείας εκεί που εμφανιζόταν. "Ήταν θεατρίνος. Σε κάθε τραγούδι ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε έναν ρόλο". "Αυτή η εικόνα θα μείνει αναλλοίωτη για τους νεότερους, αλλά και τους παλαιότερους", συμπλήρωσε.

Βαθιά συγκινημένος για την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή είπε "Νοιώθω ένα μεγάλο κενό, πραγματικά έχω χάσει τον άνθρωπο μου".