Φολέγανδρος - Συνήγορος 30χρονου: Αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη (βίντεο)

Ο Γιάννης Βλάχος αποκάλυψε όσα του είπε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς, ενώ μετέφερε μήνυμα των γονιών του.

Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη θα ζητήσει ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της Φολέγανδρου, όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο Γιάννης Βλάχος επεσήμανε πως υπάρχει ιστορικό διάγνωσης ψυχικής ασθένειας, για την οποία ο πελάτης του ελάμβανε αγωγή την οποία είχε πλέον διακόψει.

Αποκάλυψε όσα του είπε ο 30χρονος, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως σε ερώτησή του για την περιπλάνηση επί 24 ώρες στα βράχια του νησιού, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς του ανέφερε πως προσπαθούσε να πιάσει το νήμα των γεγονότων, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει πώς έφθασε στο σημείο να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο.

Καμία λογική δεν μπορεί να εξηγήσει την ενέργειά του, υπογράμμισε ο κ. Βλάχος.

Παράλληλα, μετέφερε μήνυμα συμπαράστασης από την οικογένεια του 30χρονου, που ζητεί τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι γονείς του, είπε, δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς ένας νέος, που δεν είχε εκδηλώσει μέχρι σήμερα βίαιη συμπεριφορά, στη διάρκεια των διακοπών του, έφθασε σε αυτό το σημείο.

