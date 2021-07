Life

Τόλης Βοσκόπουλος: Ο ΑΝΤ1 στη γειτονιά όπου μεγάλωσε (βίντεο)

Ο άνθρωπος που έγινε η “σκιά” του, σε όποιο μαγαζί τραγουδούσε, αφηγείται ξεχωριστές στιγμές που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη του.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος μεγάλωσε σε μια μονοκατοικία στον Κορυδαλλό, από την οποίο έφυγε όταν έγινε 20 χρονών. Ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης με την κάμερα του ΑΝΤ1, βρέθηκε στην παλιά του γειτονιά.

Ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο, “χτυπημένο από τον χιονιά”, όπως θα έλεγε και στο τραγούδι του. Σε μία φωτογραφία διακρίνονται η Κατίνα και ο Χαράλαμπος, οι γονείς του Τόλη Βοσκόπουλου, τους οποίους λάτρευε.

Σε μία άλλη φωτογραφία η αδερφή του… η Μπεμπέκα, όπως την φώναζε.

Ο άνθρωπος “σκιά” του Τόλη Βοσκόπουλου, ο αγαπημένος του ανιψιός, φίλος και μετρ σε οποίο μαγαζί δούλευε, μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1. Ο Αποστόλης Παστός έχει ζήσει τα πάντα με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Τους χωρισμούς του, τις απίστευτες επιτυχίες του ακόμα και τους έρωτες του…

Μια πολυτάραχη ζωή που ζήλευαν πολλοί. Για κάποιους ήταν άρχοντας, για άλλους πρίγκιπας και για άλλους μύθος. Ο αυτοκράτορας του ελληνικού τραγουδιού έζησε πολλές ζωές μαζί…

