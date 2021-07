Πολιτική

Τουρκική προκλητικότητα: Επικοινωνία Μητσοτάκη - Αναστασιάδη

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Αναστασιάδη μετά τις τουρκικές προκλήσεις στα Κατεχόμενα. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο υπό το φως των σημερινών εξαγγελιών της τουρκικής και τουρκοκυπριακής πλευράς, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αποφάσισαν επίσης τον συντονισμό των περαιτέρω διπλωματικών ενεργειών Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, σε απάντηση της τουρκικής προκλητικότητας.

ΥΠΕΞ: Να σεβαστεί η Τουρκία το Διεθνές Δίκαιο

«Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την σημερινή εξαγγελία της τουρκικής πλευράς για τον αποχαρακτηρισμό μέρους της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει: «Η εξαγγελία αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των αποφάσεων 550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία καλούν την Τουρκία να απέχει από μονομερείς και προκλητικές ενέργειες που αποσταθεροποιούν την περιοχή.

Υπογραμμίζουμε με έμφαση την ανάγκη διατήρησης του καθεστώτος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων και καλούμε την Τουρκία να σεβαστεί τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως οι 550 (1984), 789 (1992) και 1251 (1999).

Η Ελλάδα, σε απόλυτο συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην επίλυση του Κυπριακού στην βάση μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του ΣΑ ΟΗΕ και είναι συμβατή με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχές που καλούμε την υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα, Τουρκία να σεβαστεί.»

