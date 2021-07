Κοινωνία

Πυροσβεστική: Δεκάδες δασικές πυρκαγιές σε 24 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

36 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Συναγερμός για τέσσερις περιοχές την Τετάρτη.

Σε 36 ανήλθαν οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα.

Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν συνολικά 325 πυροσβέστες με 145 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσής τους.