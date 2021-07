Πολιτισμός

Μητσοτάκης για ΟΑΚΑ: Μετατρέπεται σε Ολυμπιακό Πάρκο της Αθήνας

Το σχέδιο για την ανάπλαση των εγκαταστάσεων του του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση.

«Ο κάθε επισκέπτης αυτού το χώρου έχει τα ίδια ανάμεικτα συναισθήματα που πιστεύω όλοι μας νιώθουμε και τώρα. Από τη μία πλευρά περηφάνια και νοσταλγία με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004» ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του, στην εκδήλωση παρουσίασης του Master Plan για τον πλήρη εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), λέγοντας πως όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκε το Στάδιο, που μετετράπη σε Ολυμπιακό Στάδιο, ήταν 15 ετών στον τελικό του τότε Κυπέλλου Πρωταθλητριών μεταξύ της Γιουβέντους και του Αμβούργου.

«Όλοι κρατάμε τις δυνατές στιγμές από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Το τι έγινε στη συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλες και όλους. Απογοήτευση. Πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις αφέθηκαν στην τύχη τους. Όπως συνέβη σχεδόν με το σύνολο των ολυμπιακών υποδομών» προσέθεσε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι «οι μεγάλες παρεμβάσεις δεν πρέπει να έχουν μόνο όγκο και έκταση», «πρέπει να και προνοητικότητα στο σχεδιασμό τους».

Ανέφερε πως τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει πολλές σημαντικές παρεμβάσεις και «σήμερα η εικόνα αυτού του εμβληματικού χώρου είναι πολύ καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε».

«Είναι σαφές ότι με τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν θα μπορούσαμε να δρομολογήσουμε μια παρέμβαση της κλίμακας που το ΟΑΚΑ αξίζει. Γι' αυτό και εντάξαμε το master plan και το σχέδιο συνολικής ανάπλασης στο Ταμείο Ανάκαμψης με 43 εκατ. ευρώ» προσέθεσε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στα έργα που πρόκειται να γίνουν:

«Θα ξεκινήσουμε τη συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού σταδίου, την επισκευή του κεντρικού στεγάστρου. Δεν είχε γίνει η παραμικρή παρέμβαση στο στέγαστρο τα τελευταία 17 χρόνια. Θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση της μελέτης ώστε να γίνει η πιο σημαντική επένδυση που αφορά την ασφάλεια. Θα ανακαινιστούν και το κλειστό γυμναστήριο, το ποδηλατοδρόμιο, μίλησα για τα γήπεδα τένις αλλά και για την παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο».

Το Ολυμπιακό Κέντρο μετατρέπεται σε Ολυμπιακό Πάρκο της Αθήνας

«Το Ολυμπιακό Κέντρο μετατρέπεται πια σε Ολυμπιακό Πάρκο της Αθήνας με χωριστές γειτονιές για την προπόνηση των αθλητών μας αλλά ανοικτό για την ατομική άθληση και ψυχαγωγία των κατοίκων. Ένας χώρος πρωταθλητισμού γίνεται και χώρος μαζικού αθλητισμού» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Συνεχίζοντας, επισήμανε το τριπλό αποτύπωμα αυτής της παρέμβασης. «Καταρχάς οικολογικό. Είναι ταυτόχρονα σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Είναι και μία παρέμβαση η οποία έχει δημοσιονομικό χαρακτήρα. Σκοπός μας ο προϋπολογισμός του στα τρία χρόνια να είναι ισοσκελισμένος και στα πέντε να παράγει κέρδη.

Πάνω από όλα όμως το όφελος θα είναι κοινωνικό. Το ΟΑΚΑ θα αποδοθεί πολύ καλύτερο στους Αθηναίους. Ήδη προσελκύει περίπου 20.000 κάθε Σαββατοκύριακο και λίγο λιγότερους τις καθημερινές. Με την παρέμβαση που θα κάνουμε ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά».

Τόνισε ότι άποψη της κυβέρνησης είναι ότι όλα τα μεγάλα έργα μιας χώρας πρέπει να προσφέρουν πολλά σε όλους. «Σε μια τέτοια κατεύθυνση μπορούν να συνεργάζονται δημόσιες και ιδιωτικές δυνάμεις. Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα από τα 10 μεγάλα της δέσμης πρωτοβουλιών που περιλαμβάνει το Σχέδιο Ανάκαμψης. Το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 μπαίνει σε εφαρμογή και οι πρώτοι πόροι θα εκταμιευτούν πριν το τέλος του μήνα» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε:

«Ας ευχηθούμε να ξεκινήσουν από εδώ και τα δικά μας ρεκόρ στην προσπάθειά μας για μια νέα εικόνα της Αθήνας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος».

