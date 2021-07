Κόσμος

Μπορέλ για Βαρώσια: Απαράδεκτη μονομερής απόφαση για αλλαγή του καθεστώτος

Την ανησυχία του για τις ανακοινώσεις Ερντογάν στα Κατεχόμενα εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Για «απαράδεκτη μονομερή απόφαση για αλλαγή του καθεστώτος των Βαρωσίων» κάνει λόγο ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, με γραπτή ανακοίνωσή του, εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» για τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Ερσίν Τατάρ.

«Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον Πρόεδρο Ερντογάν και τον Ερσίν Τατάρ, στις 20 Ιουλίου, σχετικά με την περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων, η οποία αποτελεί μια απαράδεκτη μονομερή απόφαση για αλλαγή του καθεστώτος των Βαρωσίων.

Η ΕΕ εξακολουθεί να καθοδηγείται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Βαρώσια, τα οποία πρέπει να τηρούνται πλήρως - συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992). Δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με αυτά τα ψηφίσματα. Η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί την κυβέρνηση της Τουρκίας υπεύθυνη για την κατάσταση στα Βαρώσια. Η ΕΕ θα παρακολουθήσει στενά την αυριανή κλειστή διαβούλευση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και θα αποφασίσει σχετικά με τα επόμενα βήματα» σημειώνει ο κ. Μπορέλ.

«Η ΕΕ υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και ανανεωμένες προκλήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί και να θέσουν σε κίνδυνο την επιστροφή στις συνομιλίες για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ΕΕ ζητεί τον άμεσο τερματισμό των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία της UNFICYP που επιβάλλονται στην περιοχή των Βαρωσίων, έτσι ώστε η αποστολή να μπορεί να περιπολεί και να εκτελεί τις εντολές της.

Η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού βάσει μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και αναμένει το ίδιο από την Τουρκία», αναφέρει.

