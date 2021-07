Πολιτισμός

Τόλης Βοσκόπουλος: Η παράκληση της Άντζελας Γκερέκου για την κηδεία

Αύριο το τελευταίο «αντίο» στον "πρίγκιπα" του ελληνικού τραγουδιού. Η παράκληση της συζύγου του.

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου στις 15:00 θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Τόλη Βοσκόπουλου, ο οποίος έφυγε την Δευτέρα από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Με απόφαση του δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, η κηδεία του Τόλη Βοσκόπουλου θα πραγματοποιηθεί τιμής ένεκεν με δημοτική δαπάνη.

Ο "πρίγκιπας" του ελληνικού τραγουδιού πέθανε από ανακοπή καρδιάς, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλια του, στις 26 Ιουλίου. Τελευταία φορά που είχε νοσηλευτεί στο 251 ΓΝΑ Νοσοκομείο ήταν τον περασμένο Μάιο, όταν εισήχθη εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων.

Η παράκληση της Άντζελας Γκερέκου για την κηδεία

Η σύζυγος του Τόλη Βοσκόπουλου, Αντζελα Γκερέκου, με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook κάλεσε όσους παρευρεθούν να τηρήσουν τους κανόνες δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα, η Αντζελα Γκερέκου έγραψε: «Αύριο στις 15:00 το τελευταίο αντίο στον Τόλη μας, στο πρώτο νεκροταφείο! Θερμή παράκληση να τηρηθούν οι κανόνες δημόσιας υγείας για την προστασία όλων! Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα!».

