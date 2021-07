Αθλητικά

ΝΒΑ: Πρωταθλητές οι Μπακς με διαστημικό Αντετοκούνμπο

Απίστευτος Γιάννης Αντετοτοκούνμπο, με τους Μπακς να κατακτούν το πρωτάθλημα.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει το ματς της ζωής του, οι Μπακς επικράτησαν με 105-98 των Σανς, έκαναν το 4-2 και αναδείχθηκαν πρωταθλητές του ΝΒΑ για δεύτερη φορά στην ιστορία τους μετά το 1971.

Ο «Giannis» στον κρισιμότερο αγώνα της καριέρας του είχε 50 πόντους (15/22 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 17/19 βολές), 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 μπλοκ σε 42 λεπτά συμμετοχής. Έγινε μάλιστα ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε αγώνα των τελικών. Επιπλέον σημείωσε 20 πόντους στο τρίτο δωδεκάλεπτο, κάτι που έχει καταφέρει σε τελικούς μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν το 1993.

Από εκεί και πέρα ο Κρις Μίντλετον είχε 17 πόντους, ο Μπόμπι Πόρτις είχε 16 πόντους ενώ 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 4 κλεψίματα είχε ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Για το Φοίνιξ ο Κρις Πολ είχε 26 πόντους ενώ 19 πρόσθεσε ο Ντέβιν Μπούκερ και 15 ο Τζέι Κράουντερ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-16, 42-47, 77-77, 105-98

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Τάκερ, Αντετοκούνμπο 50 (16/25 σουτ, 17/19 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 κοψίματα), Μίντλετον 17 (1), Λόπεζ 10 (8 ριμπάουντ), Χόλιντεϊ 12 (4/19 σουτ, 2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Πόρτις 16 (2), Τιγκ, Κόνατον

ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ (Μόντι Γουίλιαμς): Κράουντερ 15 (2 τρίποντα, 13 ριμπάουντ), Μπρίτζες 7 (6 ριμπάουντ), Έιτον 12 (6 ριμπάουντ), Πολ 26 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Μπούκερ 19, Καμίνσκι 6, Κρεγκ, Τζόνσον 3 (1), Πέιν 10 (2)