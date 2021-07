Κόσμος

Κίνα: Φονικές πλημμύρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί, εκτοπισμένοι και τεράστιες καταστροφές από τις πλημμύρες στην Κίνα.

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισαν στοές του μετρό στην πόλη Τσεντσόου, στην κεντρική Κίνα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σήμερα Τετάρτη, μετά τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο βίντεο με επιβάτες που βρίσκονται στο νερό μέχρι το λαιμό μέσα σε βαγόνι συρμού.

Η πόλη γνώρισε «σειρά σπάνιων και σφοδρών καταιγίδων», οι οποίες «προκάλεσαν συσσώρευση υδάτων στο μετρό της Τσεντσόου», ανέφεραν αξιωματούχοι του δήμου μέσω του κινεζικού ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Weibo, προσθέτοντας πως 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

Η Τσεντσόου, μητρόπολη σε απόσταση 700 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πεκίνου, τέθηκε χθες σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας των βροχοπτώσεων στην επαρχία Χενάν, όπου υπάγεται διοικητικά. Ο κινεζικός στρατός προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να καταρρεύσει φράγμα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες πλημμύρες.

Σχεδόν 200.000 κάτοικοι της πόλης απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους εξαιτίας των πλημμυρών που πλήττουν τη μητρόπολη της Κίνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ζέστη, βοριάδες και μπόρες την Τετάρτη

Βαρώσια: ΗΠΑ κατά Τουρκίας για το άνοιγμα

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ την Τετάρτη σε 146 σημεία της Ελλάδας