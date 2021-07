Πολιτική

Μπακς - Αντετοκούνμπο: “Υπόκλιση” από τους Έλληνες πολιτικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από νωρίς το πρωί εξέφρασαν τα σέβη τους στον Έλληνα αθλητή.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA από τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούμπο:

«Incredible Yannis! Greeks everywhere celebrate!».

«Απίστευτο Γιάννη! Οι Έλληνες παντού γιορτάζουν!».

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε παράλληλα μια ανάρτηση εκφράζοντας την περηφάνια και τη χαρά όλων για το θρίαμβο του παιδιού που ξεκίνησε από τα Σεπόλια.

Από ένα μικρό διαμέρισμα στα Σεπόλια, στην κορυφή του κόσμου.

Νικητές, μαχητές, πρωταθλητές.

Παιδιά μεταναστών, που έζησαν την αδικία και τον ρατσισμό.

Παιδιά δύο γονιών που τα μεγάλωσαν με αρχές, αξίες, ιδανικά.

Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο,

είναι τιμή μας που είστε Έλληνες. pic.twitter.com/tKxVLQ6xbo — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) July 21, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Φονικές πλημμύρες (εικόνες)

Βαρώσια: ΗΠΑ κατά Τουρκίας για το άνοιγμα

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ την Τετάρτη σε 146 σημεία της Ελλάδας