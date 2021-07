Κοινωνία

Έγκλημα στην Φολέγανδρο - Βλάχος: Ο 30χρονος έχει σοβαρό ψυχικό πρόβλημα

Ποια είναι η κατάσταση του καθ' ομολογία δράστη. Ποια είναι η στάση της οικογένειάς του. Τι του είπε ο 30χρονος στις πρώτες επαφές που είχαν.



«Έχει σοβαρό υπόβαθρο ψυχοπαθητικής βλάβης» ο κατηγορούμενος για την δολοφονία της 26χρονης Γαρυφαλλιάς στην Φολέγανδρο, είπε ο δικηγόρος του 30χρονου Γιάννης Βλάχος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

«Είναι δεδομένο και μέρος της αλήθειας και είμαστε υποχρεωμένοι να συνεισφέρουμε την αλήθεια», τόνισε ο κ. Βλάχος και πρόσθεσε ότι θα οριστεί πραγματογνώμονας ώστε να διαπιστωθεί αν και πόσο επηρέασε την συμπεριφορά του 30χρονου.

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, ο καθ’ ομολογία δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς «έχει σοβαρό ψυχικό πρόβλημα για το οποίο είχε δοθεί για πολλά χρόνια φαρμακευτική αγωγή, η οποία το τελευταίο διάστημα είχε διακοπεί αυτοβούλως από τον 30χρονο».

Ο κ. Βλάχος ανέφερε ότι είναι «αμέριστη η συμπόνιια της οικογένειας του δράστη και του ίδιου προς την οικογένεια της 26χρονης» .

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο 30χρονος «δεν έχει συνείδηση της πράξης του. Την πρωτη φορά που τον είδα δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, την δεύτερη φορά ήταν πιο εύκολη η επικοινωνία».

Και πρόσθεσε: «Όταν τον ρώτησα τι έκανε 24 ώρες που κρυβόταν μετά το τραγικό συμβάν μου απάντησε: προσπαθούσα να πιάσω το νήμα των γεγονότων και πως έφτασα σε αυτό το τραγικό πράγμα. Δεν μπορούσε ο ίδιος να δώσει εξήγηση».

