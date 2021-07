Κοινωνία

Φολέγανδρος – Κούγιας: Απόλυτα συνειδητοποιημένος ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαρακτήρισε εριστική την συμπεριφορά του δράστη από την πρώτη στιγμή, ενώ αποκάλυψε ότι η αδερφή του 30χρονου επικοινώνησε με την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς.



«Ο κατηγορούμενος λειτούργησε με απόλυτα συνειδητοποιημένο τρόπο», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 26χρονης Γαρυφαλλιάς, Αλέξης Κούγιας.

«Έχουμε έναν συνειδητοποιημένο δράστη, δεν μιλάμε για ακαταλόγιστο», σημείωσε ακόμα ο κ. Κούγιας, ο οποίος πρόσθεσε ότι «ο συνήγορος του 30χρονου πατά πάνω σε ένα συγκεκριμένο άρθρο για να μην εκτίσει την ποινή του στην φυλακή, αλλά σε ψυχιατρείο»

Έκανε λόγο για «ακραία εριστική συμπεριφορά του δράστη από την πρώτη στιγμή», ενώ τόνισε ότι είναι σημαντικό να μάθουμε «με ποιους επικοινώνησε στο διάστημα που ήταν εξαφανισμένος».

Ο Αλέξης Κούγιας αποκάλυψε ότι «η αδερφή του δράστη τηλεφώνησε στην μητέρα της κοπέλας για να συλλυπηθεί και ζήτησε συγγνώμη».

Παράλληλα, ανέφερε πως «δεν μπορείς να λες ότι ο δράστης έχει το ακαταλόγιστο και να προκαλείς με αυτό τον τρόπο την οικογένεια της κοπέλας».

Σημαντικό, επίσης, χαρακτήρισε ο κ. Κούγιας και τα ευρήματα που ιατροδικαστή, σύμφωνα με τα οποία όπως είπε «υπάρχουν μώλωπες που σημαίνει ότι έφαγε ξύλο το κορίτσι».

Ειδήσεις σήμερα:

Βαρώσια: Επιστολή Δένδια στον Γάλλο ομόλογό του

Κίνα: Φονικές πλημμύρες (εικόνες)

Μπακς - Αντετοκούνμπο: “Υπόκλιση” από τους Έλληνες πολιτικούς