Πλακιωτάκης για καμπίνες καραντίνας: Μελετάμε όλα τα ενδεχόμενα

Για τους ελέγχους του Λιμενικού στα πλοία, τη ναυαγοσωστική κάλυψη και την πορεία της σεζόν μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Ναυτιλίας.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, αναφερόμενος αρχικά στο ότι, υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψης 75% στη χώρα, καθώς και αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης παραβάσεων.

Με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων στη Μύκονο επεσήμανε ότι, «στα νησιά μεταβαίνει κόσμος και με άλλα μέσα εκτός των πλοίων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τηρούμε τα μέτρα αφού πάμε».

Υπερασπίστηκε τους Λιμενικούς και τους ελέγχους που κάνουν στα πλοία και υπενθύμισε ότι, πέρυσι αν και «δεν είχαμε εμβόλια και rapid tests, διαχειριστήκαμε μια χαρά τα ακτοπλοϊκά κι είχαμε ελάχιστα κρούσματα στην ακτοπλοΐα».

Διαβεβαίωσε επίσης ότι, «οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το αν θα δημιουργηθούν καμπίνες καραντίνας, μετά το περιστατικό της Πάρου το περασμένο Σαββατοκύριακο, απάντησε ότι, «μελετάμε όλα τα ενδεχόμενα, με τους ειδικούς, όταν είμαστε έτοιμοι, θα κάνουμε ανακοινώσεις».

