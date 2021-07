Ινδία: Ο κορονοϊός “σαρώνει” την χώρα

Κόσμος

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους 418.480 νεκρούς.



Το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν άλλοι 3.998 ασθενείς με την COVID-19 και επιβεβαιώθηκαν 42.015 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Πρόκειται για τον βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό θυμάτων από τη 12η Ιουνίου.

Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Ινδία έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους 418.480 νεκρούς επί συνόλου 31,22 εκατ. μολύνσεων.

Όμως ο τρίτος βαρύτερος απολογισμός θυμάτων στον κόσμο ενδέχεται να είναι πολύ υποτιμημένος, σύμφωνα με αρκετούς ινδούς και ξένους ειδικούς.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι κατά αμερικανική μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι ακόμα και δεκαπλάσιος του επίσημου. Αν ισχύει αυτή η εκτίμηση, αν δηλαδή η χώρα των 1,3 δισεκ. πολιτών έχει πράγματι υποστεί σχεδόν 5 εκατομμύρια νεκρούς, θα πρόκειται για τη χειρότερη τραγωδία στην ιστορία της Ινδίας από την ανεξαρτησία και τον αιματηρό διχασμό με το σημερινό Πακιστάν, το 1947.

