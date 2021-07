Μπαντέρας: Από τα πλατό του “The Enforcer” στα γυρίσματα του “Indiana Jones 5”

Life

Ολοκλήρωσε τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη o Αντόνιο Μπαντέρας.



Ολοκλήρωσε τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να βρεθεί άμεσα στα πλατό του νέου «Indiana Jones 5», o Αντόνιο Μπαντέρας.



Ο πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη μετά από μια συμφωνία, που έκλεισε τις προηγούμενες ημέρες για ένα ρόλο-έκπληξη στο νέο «Indiana Jones», αφού ολοκλήρωσε τις σκηνές, στις οποίες συμμετέχει στο «The Enforcer».



Είχε αφιχθεί στην πόλη στις 25 Ιουνίου, ενώ το πρώτο «take» της ταινίας, είχε γίνει στα γυρίσματα της Δευτέρας 28 Ιουνίου, στη Μίκρα. Τα γυρίσματα για το «The Enforcer» συνεχίζονται κανονικά, με την παραγωγή να έχει μετακινηθεί από χθες στην Περαία, όπου και θα εγγράψει σκηνές και σήμερα, με τη συμμετοχή των υπολοίπων πρωταγωνιστών του καστ. Η λήξη της κινηματογράφησης έχει καθοριστεί για την 31η Ιουλίου.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας θα προστεθεί στο άμεσο μέλλον στο καστ της μεγάλης αμερικανικής παραγωγής περιπέτειας του «Indiana Jones», καθώς είναι σε εξέλιξη τα γυρίσματα της πέμπτης ταινίας, με πρωταγωνιστή τον θρυλικό εξερευνητή αρχαιολόγο, τον οποίο υποδύεται για ακόμα μια φορά ο Χάρισον Φορντ. Στην παραγωγή είναι πάλι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

