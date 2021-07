Υγεία - Περιβάλλον

Καπραβέλος: Μόνο εμβολιασμένοι στα νησιά

Οι καθηγητές Τζανάκης και Καπραβέλος στον ΑΝΤ1 για την πορεία της πανδημίας, τους εμβολιασμούς και την σεζόν του καλοκαιριού.

«Ομαλή» και «αναμενόμενη» χαρακτήρισε την αύξηση στα κρούσματα του κορονοϊού ο Νικόλαος Τζανάκης αναφερόμενος σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» στα χθεσινά στοιχεία για την πανδημία.

Βάσει των προγνωστικών μοντέλων, το ευμενές σενάριο «ακόμα κι αν κάτσουμε όλοι στα σπίτια μας αρχές Αυγούστου» είναι στα 3500 κρούσματα την ημέρα, ενώ προέβλεψε ότι, θα πάμε στις 300 εισαγωγές ημερησίως.

Σημείωσε, πάντως ότι, στις διασωληνώσεις, «σταθεροποιείται και δε μειώνεται το νούμερο».

Για τη Μύκονο επεσήμανε ότι, τα «50 κρούσματα σε 170.000 ανθρώπους δεν είναι πάρα πολλά» και εκτίμησε ότι, μπορούν να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, αν εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο καθηγητής Καπραβέλος εξέφρασε τη διπλή ανησυχία της ιατρικής κοινότητας, που είναι αφενός η τυχόν επέκταση της νόσου στις μεγάλες ηλικίες, αλλά και το μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων.

«Κι εγώ θα νοσήσω, αλλά ελαφρά, χωρίς να προκαλέσω προβλήματα στους υπόλοιπους», είπε υπενθυμίζοντας ότι, ο ίδιος έχει εμβολιαστεί και χαρακτήρισε τον εμβολιασμό «ηθική υποχρέωση».

Χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτη τη χαλάρωση στα νησιά», με αφορμή τη Μύκονο και πρότεινε «να πηγαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι στα νησιά».

Τέλος εκτίμησε ότι, είναι «μονόδρομος ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, αν θέλουμε να σταματήσουμε το 4ο κύμα».

