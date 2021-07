Οικονομία

Σταϊκούρας για εκκαθαριστικά: Το 50% των φορολογούμενων φέτος δεν θα πληρώσει φόρο

Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και η πορεία της οικονομίας σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την πανδημία.



To 50% των φορολογούμενων δεν θα πληρώσει φόρο με τα φετινά εκκαθαριστικά ενώ ένα ακόμη ποσοστό, αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, θα λάβει επιστροφή φόρου. Πρόκειται για στοιχεία που προκύπτουν από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και όπως δείχνουν τα στοιχεία οι έλληνες πολίτες θα πληρώσουν φέτος πολύ λιγότερο φόρο συγκριτικά με πέρυσι, δήλωσε ο υπουργός αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στις φοροελαφρύνσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση. Μάλιστα προανήγγειλε και νέες μειώσεις φόρων όταν προκύψει δημοσιονομικός χώρος. Τότε, όπως είπε ο Χ. Σταϊκούρας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει αφενός στη μονιμοποίηση της κατάργησης που ισχύει για την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα το 2020 και το 2021 και των μειωμένων εισφορών, αφετέρου στη μείωση και άλλων φόρων.

Παράλληλα ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι τους επόμενους μήνες εξαιτίας μιας σειράς μέτρων στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση θα δοθούν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ενισχύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για το πρόγραμμα Γέφυρα που καλύπτει δόσεις πληττόμενων δανειοληπτών, την επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών (για την οποία σύντομα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η σχετική απόφαση), τα στοχευμένα προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εστίαση τον τουρισμό, τους παιδότοπους κτλ

Αναφερόμενος στους ιδιοκτήτες ακινήτων σημείωσε ότι έως τώρα έχουν δοθεί με τη μορφή αποζημιώσεων για τα μειωμένα ενοίκια 651 εκατ. ευρώ, αλλά, όπως είπε και ο ίδιος, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες τις οποίες η κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει σε πέρας με τις περισσότερες, όπως συμπλήρωσε, περιπτώσεις καθυστερήσεων να οφείλονται σε παραλείψεις και λάθη των δικαιούχων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 10.000 ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει το ΙΒΑΝ τους προκειμένου να πληρωθούν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το πρόβλημα αφορά στα συμβόλαια των ενοικίων. Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ανέφερε προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα αυτά.

Σχετικά με την πορεία της οικονομίας και τις επιπτώσεις από τη μετάλλαξη Δέλτα ο Χ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας δείχνουν ότι οι φετινές επιδόσεις θα είναι καλύτερες από τις αρχικές προβλέψεις. Η κυβέρνηση, όπως εξήγησε, παραμένει στην πρόβλεψή της για ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 3,6% φέτος, παρότι διεθνείς οργανισμοί και τράπεζες μιλούν για υψηλότερους ρυθμούς που υπερβαίνουν το 4% και φθάνουν έως το 6%. Και αυτό, λόγω των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν σχετικά με τη μετάλλαξη Δέλτα. Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε αισιόδοξος επικαλούμενος στοιχεία σχετικά με την πορεία του τουρισμού τα οποία οδηγούν σε εκτιμήσεις των αρμοδίων παραγόντων ότι τα έσοδα από τον τομέα αυτό φέτος ενδεχομένως να αγγίξουν το 60% του 2019 έναντι 45% που είναι ο στόχος που έχει τεθεί. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, το 45% είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Ανάλογες θετικές εξελίξεις, είπε ο υπουργός, σημειώνονται στη βιομηχανική παραγωγή αλλά και στο μέτωπο των καταθέσεων που έχουν αυξηθεί κατά 33 δισ. ευρώ σε ενάμιση χρόνο.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ρυθμό χορήγησης δανείων από τις τράπεζες, ανέφερε ότι το πολιτικό σύστημα ασκεί πιέσεις ώστε το τραπεζικό σύστημα να επαναξιολογήσει τη στάση του σε ό,τι αφορά τον όγκο των χρηματοδοτήσεων και το κόστος της χρηματοδότησης της οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η αναφορά αυτή σχετίζεται με τις πρόσφατες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους επικεφαλής των τραπεζών με θέμα την αύξηση των χορηγήσεων δανείων στην αγορά.

