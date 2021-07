Αθλητικά

ΝΒΑ - Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα συγκινητικά λόγια για την οικογένειά του

O "Greek Freak" έβαλε τα κλάματα στην συνέντευξη Τύπου όταν αναφέρθηκε στην οικογένειά του.



Ορεξάτος, όπως ήταν φυσιολογικό, εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο MVP των τελικών είχε μεγάλα κέφια αλλά ήταν και πολύ συναισθηματικός καθώς όταν η συζήτηση πήγε στην οικογένεια του και ειδικότερα στην μητέρα του αλλά και τον πατέρα του, που έχασε πριν από τέσσερα χρόνια, ο Γιάννης έβαλε τα κλάματα.

Πιο συγκεκριμένα ο «Giannis» είπε:

«Αυτό είναι για τη μητέρα μου, δούλεψε πολύ σκληρά για να είμαι εδώ. Αυτό είναι για τον πατέρα μου, που βλέπει από ψηλά. Αυτό είναι για τη σύντροφό μου, που φροντίζει και προσέχει τον γιο μου. Αυτό είναι για τα αδέρφια μου. Μπορεί να είμαι ξεροκέφαλος κάποιες φορές, απομακρύνομαι από τα social media γιατί θέλω πολύ να πετύχω αυτό εδώ, να τα καταφέρω. Κάθε μέρα, όμως το κάνω για τη μητέρα, τον πατέρα μου, τη σύντροφό μου, τα αδέλφια μου.

Giannis feeling emotional and appreciative of those who helped him along his journey to becoming an NBA Champion. pic.twitter.com/frZ32OJr7A — NBA (@NBA) July 21, 2021

Ξέρετε τι θέλω να κάνω; Θέλω να δημιουργήσω μια μηχανή του χρόνου και να πάω πίσω και να κερδίσω το Rookie of the Year και μετά να παίζω ερχόμενος από τον πάγκο για να κερδίσω το Sixth Player of the Year. Πλάκα κάνω. Θέλω να γιορτάσουμε, να το ευχαριστηθούμε.

Πρέπει να το ξανακάνουμε! Όταν κέρδισα το MVP σκέφτηκα, πάει τελείωσε, πάμε στο επόμενο, πρέπει να το ξανακάνω. Αυτό το συναίσθημα όμως είναι... εξάρτηση. Αγαπώ να παίζω στα NBA Playoffs, αγαπώ να παίζω με αυτά τα παιδιά. Εύχομαι να το ξανακάνουμε.

Σημαίνει πολλά για μένα η στήριξη από τον Κόμπι Μπράιαντ. Στην αρχή φαινόταν σαν αστείο, αυτό που έκανε με τις προκλήσεις. Γι αυτό του έστειλα μήνυμα, για το ποια είναι η πρόκληση που έχει για μένα. Όταν μου είπε για το "MVP" σκέφτηκα "ο Κόμπι έχει τέτοια εικόνα για μένα; Έχει τέτοια πίστη σε μένα;". Δεν ήταν κάτι σαν υποχρέωση ή κάτι, αλλά κάτι που ήθελα να πετύχω.

Όταν υπέγραψα το νέο μου συμβόλαιο, ήταν γιατί δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν».

"Kobe Bryant thinks I can do this... I had to do it."



Giannis on Kobe challenging him to win MVP back in 2017, and then to win an NBA Championship in 2019. pic.twitter.com/MVXbuuTIah — NBA (@NBA) July 21, 2021

Giannis & mom celebrating together! pic.twitter.com/I34GXBXCc5

