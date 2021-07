Κόσμος

Ουκρανία: γάμος μέσα σε νοσοκομείο (βίντεο)

Ο τραυματισμός του γαμπρού στο μέτωπο δεν εμπόδισε το νεαρό ζευγάρι να δεθεί με τα δεσμά του γάμου.

Ένας τραυματίας πολέμου και η σύντροφός του παντρεύτηκαν σε νοσοκομείο του Κιέβου, στην Ουκρανία.

Ο γάμος είχε προγραμματιστεί να γίνει πριν από ένα χρόνο, όμως, λόγω του τραυματισμού του άνδρα είχε αναβληθεί.

Οι νεαροί όμως αποφάσισαν να καλέσουν τους συγγενείς, τους φίλους και τους γείτονές τους στην τελετή που έγινε στο νοσοκομείο.

Ο γάμος έγινε με το γαμπρό καθιστό, αφού έχει μόλις τρεις μέρες που συνήλθε.

Το ταξίδι του μέλιτος θα γίνει όταν πάρει εξιτήριο ο γαμπρός, αφού δηλαδή υποβληθεί σε επεμβάσεις και κάνει θεραπεία αποκατάστασης.

Είναι ο 14ος γάμος που γίνεται στο νοσοκομείο αυτό, κατά τη διάρκεια του πολέμου των τελευταίων επτά ετών.

Οι γιατροί είναι πεπεισμένοι ότι, ο έρωτας γιατρεύει τις πληγές.





