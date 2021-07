Πολιτισμός

Τόλης Βοσκόπουλος: Σήμερα η κηδεία του

Σήμερα θα ακουστεί το τελευταίο χειροκρότημα στον «πρίγκιπα» του ελληνικού τραγουδιού. Η παράκληση της συζύγου του.



Στις 15:00 το μεσημέρι, στο Α’ Νεκροταφείο, θα ακουστεί το τελευταίο χειροκρότημα στον Τόλη Βοσκόπουλο, τον «πρίγκιπα» του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος κηδεύεται σήμερα και πλήθος κόσμου αναμένεται στην κηδεία του.



Η σύζυγός του, Άντζελα Γκερέκου, με ανάρτησή της στο Facebook έκανε μια έκκληση σε όσους θα βρεθούν στο Α’ Νεκροταφείο για να αποχαιρετίσουν τον Τόλη Βοσκόπουλο.



«Θερμή παράκληση να τηρηθούν οι κανόνες δημόσιας υγείας για την προστασία όλων» έγραψε η Άντζελα Γκερέκου, συνοδεύοντας μια την ανάρτηση με μια φωτογραφία του Τόλη Βοσκόπουλου.

Η είδηση του θανάτου του «πρίγκιπα» του ελληνικού τραγουδιού, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, σκόρπισε θλίψη.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, και μακράν ο πιο εμπορικός. Όταν πρωτοξεκίνησε στο τραγούδι λόγω του στυλ, του στησίματος του στο πάλκο, και του τρόπου ερμηνείας και ντυσίματος, οι φανατικοί θαυμαστές του τον αποκαλούσαν Πρίγκιπα. Ένας καλλιτέχνης που έχει φανατικούς θαυμαστές, και όπως λένε χαρακτηριστικά «τον Βοσκόπουλο ή θα τον λατρεύεις ή δεν θα τον ακούς καθόλου».

Ο Τόλης Βοσκόπουλος βρισκόταν στην κορυφή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού για δεκαετίες, γεγονός που οδήγησε τον εξίσου μεγάλο καλλιτέχνη και στιχουργό σε πολλές επιτυχίες του Γιάννης Πάριο να δηλώσει: «ο μόνος σταρ που έχει η Ελλάδα είναι ο Τόλης». Μάλιστα όπως έχει δηλώσει ο Γιώργος Γερολυμάτος τη δεκαετία του 1970 οι νέοι τραγουδιστές έσπαγαν το δόντι τους προκειμένου να μοιάσουν στον Βοσκόπουλο (λόγω της χαρακτηριστικής οδοντοστοιχίας του καλλιτέχνη). Ο Γιώργος Ζαμπέτας στην αυτοβιογραφία του σημειώνει: «Ο Τόλης είναι γεννημένος θεατρίνος. Ανεβαίνει στην πίστα και την καταπίνει όλη. Γιατί η πίστα όταν ανεβαίνεις σου λέει: φάε με για θα σε φάω. Να ξηγιόμαστε. Μεγάλος εργάτης ο Βοσκόπουλος, ο μεγαλύτερος». Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Βοσκόπουλος κάποτε σε συνέντευξη του στη δημοσιογράφο Σεμίνα Διγενή, «ξεκινώντας το τραγούδι, πήρα μαζί μου και τον ηθοποιό Βοσκόπουλο». Κατά περιόδους έχει γράψει τραγούδια τόσο σε στίχο όσο και μουσική που έχει συμπεριλάβει σε προσωπικούς του δίσκους ή τα έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες, με πιο γνωστό το ντουέτο του με τη Μαρινέλλα Εγώ κι εσύ το 1974 το οποίο έκανε ρεκόρ πωλήσεων και τραγουδιέται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα στους θαυμαστές του υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από τον λαϊκό κόσμο των εργατικών συνοικιών, μέχρι την οικονομική ελίτ των εφοπλιστών, και βέβαια τον αείμνηστο Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα, 50 χρόνια μετά την εμφάνιση του στο καλλιτεχνικό στερέωμα, ο Τόλης Βοσκόπουλος αποτελεί ένα σπουδαίο κεφάλαιο για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.