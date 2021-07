Υγεία - Περιβάλλον

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι τελικές ρυθμίσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία. Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους που δεν θα εμβολιαστούν.

Kατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία "Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης. Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού. Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου" στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο Οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου εισάγεται αύριο για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν σε τρεις κατηγορίες εργαζομένων:

1. Εργαζόμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και

2. σε μονάδες φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από 16 Αυγούστου

3. Σε υγειονομικές δομές (γιατροί και νοσηλευτές), με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση: Επιβάλλεται έως την 21η 12.2021 υποχρέωση στους εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους , αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό covid – 19 της ΕΕ, σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόηση από τον κορονοϊό covid – 19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ.5 του αρ. 55 του νόμου 4764/2020 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ 1 του αρ 5 της υπο στοιχεία 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται.

Εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορονοϊού όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό):

Των ιδιωτικών και δημόσιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φρόντίδας ατόμων με αναπηρία

Των ιδιωτικών και δημόσιων δομών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ))

Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα 6 μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένα λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα

Επέρχεται στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης εμβολιασμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης:

Επιβολή του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων χωρίς καταβολή αποδοχών, στην περίπτωση εργαζόμενων στον δημόσιο φορέα η οποία αίρεται με τη συμπλήρωση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού

Υποχρέωση στον εργοδότη, σε περίπτωση εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζόμενου που προσέρχεται στον χώρο εργασίας, χωρίς να επιδείξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, απαλλασσόμενου από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας

Επιβάλλεται στον εργοδότης που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των προαναφερομένων, διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και εως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και εως 200.000 ευρώ

Με ΚΥΑ δύναται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέρεγιας του εμβολιασμού καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση , η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση και καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια

Επαναξιολογείται η εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού έως την 31.10.2021

Παρέχεται η δυνατότητα να προσλαμβάνεται προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και 3 μινών στους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολήξ καθηκόντων, εφόσον προσκομίσει τα οριζόμενα έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση.

Η τροπολογία

Ειδήσεις σήμερα:

Σταϊκούρας για εκκαθαριστικά: Το 50% των φορολογούμενων φέτος δεν θα πληρώσει φόρο

Ουκρανία: γάμος μέσα σε νοσοκομείο (βίντεο)

Τόλης Βοσκόπουλος: Σήμερα η κηδεία του