Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Ιράκ - Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρακινό ομόλογό του είχε ο Πρωθυπουργός.



Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε χθες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρακινό ομόλογό του, Mustafa Al-Kadhimi.



Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα των δύο πλευρών για περαιτέρω ανάπτυξη πολύπλευρης διμερούς συνεργασίας και εμβάθυνσης του διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στον οικονομικό τομέα.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν, επίσης, περιφερειακά θέματα, με έμφαση στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας.

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι η αναβληθείσα επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Ιράκ θα πραγματοποιηθεί το ταχύτερο, σε ημερομηνία που θα καθορίσουν οι δύο πλευρές.

