Κυπριακό - Δένδιας: Ξεκάθαρη η θέση του Ισραήλ για την απαράδεκτη τουρκική στάση

Συνάντηση με το νέο Ισραηλινό ομόλογό του Γιαΐρ Λαπίντ είχε ο Νίκος Δένδιας στο Ισραήλ.



Με το νέο Ισραηλινό ομόλογό του Γιαΐρ Λαπίντ συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρώτης συνάντησής τους στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας- Ισραήλ και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Σε δήλωσή του μετά την συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του ο Νίκος Δένδιας ανέφερε:

«Στη σημερινή μου συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον κ. Yair Lapid, είχαμε μία μακρά και ενδιαφέρουσα συνομιλία, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Είχα την ευκαιρία να του εκθέσω τις ελληνικές απόψεις. Η Ελλάδα είναι πάντοτε υπέρ του Διεθνούς Δικαίου, υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τη λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος, καθώς και το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Και βέβαια συζητήσαμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο: την τουρκική επιθετικότητα, την απαράδεκτη τουρκική στάση στο θέμα του Κυπριακού. Τον ευχαρίστησα για την ξεκάθαρη ισραηλινή τοποθέτηση και επίσης για τη δυνατότητα ευθείας συνεννόησης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την επιβολή της διεθνούς νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».





