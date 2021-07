Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο “Σωτηρία”: Εγκαινιάστηκε η νέα πεζογέφυρα (εικόνες)

Η πεζογέφυρα είναι δωρεά της Βουλής των Ελλήνων. Τα έργα που έχουν παραδοθεί τους τελευταίους 18 μήνες. Δηλώσεις του Βασίλη Κικίλια.



Εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί η νέα πεζογέφυρα στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» από τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλιας και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή. Η πεζογέφυρα είναι δωρεά της Βουλής των Ελλήνων και συνδέει τον Χειρουργικό Τομέα με τη νέα Πολυδύναμη ΜΕΘ και το Ακτινολογικό Τμήμα.

Σε δηλώσεις του, ο Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε τη Βουλή των Ελλήνων, στο πρόσωπο του προέδρου της, για τη δωρεά που έρχεται να προστεθεί σε αυτήν της δημιουργίας της Πολυδύναμης ΜΕΘ 50 κλινών και τόνισε ότι τους τελευταίους 18 μήνες, εν μέσω πανδημίας, έχουν γίνει βήματα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του νοσοκομείου, τόσο στις κτιριακές υποδομές του και σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και με τη σημαντική ενίσχυση του προσωπικού του.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υγείας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με τις συντονισμένες προσπάθειες της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και της διοίκησης του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», έχει αναβαθμίσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο το νοσοκομείο, στο οποίο ήδη έχουν παραδοθεί και λειτουργούν:

Πολυδύναμη ΜΕΘ 50 κλινών

Δημιουργία σύγχρονου Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

Επέκταση Πανεπιστημιακής ΜΕΘ με επιπλέον πέντε κλίνες

Κατασκευή, εξοπλισμός και λειτουργία Κέντρου Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας

Κατασκευή Πεζογέφυρας Διασύνδεσης Κτιρίων

Νέο Γαστρεντερολογικό Τμήμα

Πλήρης ανακαίνιση τριών Κλινικών (5ης και 10ης Πνευμονολογικής και Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής)

Επίσης, σε λίγες ημέρες, όπως έγινε γνωστό, θα εγκατασταθεί υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος 512 τομών.

Με την ευκαιρία των εγκαινίων, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε για ακόμη μία φορά την ανάγκη για εμβολιασμό. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «όλοι οι θεσμοί, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση, οι γιατροί μας, οι επιστήμονές μας, ομονοούν στο ότι ο εμβολιασμός είναι ο ασφαλής και μοναδικός αυτήν τη στιγμή τρόπος για να φύγουμε από αυτήν την τεράστια κρίση δημόσιας υγείας, που έχει στοιχίσει εκατομμύρια ζωές σε όλον τον πλανήτη και ταλανίζει και τη χώρα μας τους τελευταίους 18 μήνες. Για μία ακόμη φορά, η έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας και σε όλους τους συνανθρώπους μας είναι να εκμεταλλευτούν αυτό το δώρο της επιστήμης και να θωρακιστούν αυτοί, οι οικογένειές τους, ο κοινωνικός τους περίγυρος και σίγουρα και οι συνάδελφοί τους στον χώρο εργασίας τους. Το έχει ανάγκη πλέον η χώρα, σιγά-σιγά να βγει από αυτήν την υγειονομική κρίση».

