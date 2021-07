Κοινωνία

Δολοφονία ηλικιωμένου στο Παγκράτι: χειροπέδες στη σύζυγό του

Μία ηλικιωμένη συνελήφθη για τη δολοφονία του συζύγου της τον περασμένο Νοέμβριο.

(φωτογραφία αρχείου)

Συνελήφθη, χθες, Τρίτη 20 Ιουλίου, με ένταλμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 74χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία του 82χρονου συζύγου της.

Η σορός του άτυχου ηλικιωμένου είχε εντοπιστεί στις 21 Νοεμβρίου 2020, μέσα σε διαμέρισμα, στο Παγκράτι, όπου διέμενε με την κατηγορούμενη. Από τη νεκροτομή που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 82χρονου προκλήθηκε από στραγγαλισμό.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα από την οποία προέκυψε ότι η 74χρονη η οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ήταν η δράστιδα της ανθρωποκτονίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση για διενέργεια κύριας ανάκρισης.

