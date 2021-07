Οικονομία

Καστελλόριζο - ΒΙΑΝΕΞ: Φαρμακείο “Παύλος Γιαννακόπουλος” και δωρεά στο Πολυδύναμο Ιατρείο

Με δωρεά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου εγκαινιάστηκε ο το φαρμακείο Μεγίστης και αναβαθμίστηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της περιοχής.

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

Με δωρεά του Προέδρου της ΒΙΑΝΕΞ Δημήτρη Γιαννακόπουλου εγκαινιάστηκε στο Καστελλόριζο το φαρμακείο Μεγίστης και αναβαθμίστηκε με σύγχρονο εξοπλισμό το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της περιοχής .



Ο φαρμακευτικός σύλλογος Δωδεκανήσου τίμησε τον Παύλο Γιαννακόπουλο για την πολυετή προσφορά του στον κλάδο της φαρμακευτικής, τοποθετώντας τιμητική πλακέτα με το όνομα του στο φαρμακείο Μεγίστης στο ακριτικό Καστελλόριζο

Η τελετή εγκαινίων έγινε παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους .

«Σήμερα , στο ακριτικό Καστελόριζο, εγκαινιάζουμε το φαρμακείο δωρεά του φαρμακευτικού συλλόγου Δωδεκανήσου. Να συγχαρούμε τη προσπάθεια και του δωρητή και για το φαρμακείο και για το κέντρο υγείας με εξοπλισμό έτσι ώστε και τα απομακρυσμένα νησιά μας να νιώθουν την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας», δήλωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Εκτός από την ίδρυση φαρμακείου στην περιοχή αναβαθμίστηκε και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, μέσω δωρεάς του προέδρου της ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

«Μόλις μάθαμε ότι εν έτη 2021 , υπάρχουν Έλληνες που δεν έχουνε άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε φάρμακα , ήτανε κάτι που μας έκανε άμεσα να ανταποκριθούμε στο αίτημα σαν οικογένεια Γιαννακόπουλος σαν ΒΙΑΝΕΞ και δεσμευόμαστε να είμαστε πάντα δίπλα στον Έλληνα», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

«Η φαρμακευτική περίθαλψη πρέπει να είναι δίπλα στον κάθε πολίτη σε όλες τις απομακρυσμένε περιοχές. Τα φαρμακεία στις ακριτικές περιοχές και στα απομακρυσμένα μέρη που πραγματικά παρέχουν υψηλές υπηρεσίες υγείας και μέσω πανδημίας έχει αποδειχθεί , θα πρέπει να στηριχθούν για να υπάρξουν και να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΦΣ Απόστολος Βαλτάς.



Εκτός από την ίδρυση του φαρμακείου η δωρεά περιλαμβάνει ένα triplex μηχάνημα καρδιάς, ένα οδοντιατρικό ακτινολογικό μηχάνημα ενδοστοματικών ακτινογραφιών, μια νέα ηλεκτρική γεννήτρια, φάρμακα και υγειονομικό υλικό.

