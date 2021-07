Πολιτική

To πρώτο Rafale έρχεται στην Ελλάδα (εικόνες)

Παρών στην τελετή παράδοσης ήταν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Το μήνυμά του στο Twitter.



Στην αεροπορική βάση στο ISTRES στη Νότια Γαλλία έγινε η τελετή παράδοσης του πρώτου ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους Rafale.

Στο άμεσο μέλλον, στην Πολεμική Αεροπορία θα ενταχθούν επιπλέον 17 μαχητικά, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.

Παρών στην τελετή παράδοσης ήταν και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, που τόνισε ότι τα Rafale «αποτελούν προϊόν των προσπαθειών μας για τη συνεχή ενίσχυση των αποτρεπτικών μας δυνατοτήτων, με σκοπό να εξασφαλίσουμε τον εναέριο χώρο μας με τον πλέον πειστικό τρόπο».

«Αυτό το ισχυρότατο μαχητικό αεροσκάφος με τις εντυπωσιακές δυνατότητες που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι διαθέτει, καθώς και με το πλήθος των αποστολών που μπορεί να αναλάβει, προσφέρει στη Χώρα μας ένα καθαρό στρατηγικό πλεονέκτημα και φέρνει τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μπροστά σε μια νέα εποχή!» τόνισε ο κ. Φλώρος που πρόσθεσε ότι η συμφωνία και ο τρόπος με τον οποίο έγινε αποτελεί «απτή απόδειξη των εξαιρετικών διμερών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας».

Θαυμάζοντας τα Εθνικά μας Χρώματα στο 1ο #Rafale! Πραγματικά μοναδική στιγμή για την #ΠΑ και τις ???? #ΕΔ. Εν αναμονή για τις ακόμα 17 «Ριπές» που θα «αλλάξουν τα δεδομένα», εξασφαλίζοντας καθαρό στρατηγικό πλεονέκτημα στους Ουρανούς μας!! @Hellenic_MOD @Armees_Gouv @hndgspio pic.twitter.com/9SGVQNyZF4 — GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) July 21, 2021

Rafale, μαχητικά πολλαπλών ρόλων

Το όνομα Rafale σημαίνει «ριπή ανέμου» ενώ τα αεροσκάφη, ήδη υπηρετούν την Γαλλική Πολεμική Αεροπορία και το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

Πρόκειται για μαχητικά πολλαπλών ρόλων, με δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης ποικιλίας αποστολών (αναγνώρισης, κρούσης κα).

Στην Τανάγρα η ελληνική μοίρα Rafale

Η ελληνική μοίρα Rafale θα εγκατασταθεί στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Ήδη, Έλληνες πιλότοι αλλά και προσωπικό εδάφους (τεχνικοί) εκπαιδεύονται στην Γαλλία προκειμένου να είναι έτοιμοι για να υποστηρίξουν τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας όταν τα αεροσκάφη έρθουν στην Ελλάδα.

