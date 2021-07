Πολιτισμός

Κηδεία Τόλη Βοσκόπουλου: Το τελευταίο “χειροκρότημα” στον “πρίγκιπα” της νύχτας (εικόνες)

Συντετριμμένες έφτασαν στο Α’ Νεκροταφείο η σύζυγος του Τόλη Βοσκόπουλου, Άντζελα Γκερέκου και η μοναχοκόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου.



Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Τόλη Βοσκόπουλο.



Η κηδεία του «πρίγκιπα» του ελληνικού τραγουδιού μπορεί να είναι προγραμματισμένη για τις 3 το μεσημέρι, ωστόσο στον χώρο του Α' Νεκροταφείου, συγκεντρώθηκε από νωρίς πλήθος κόσμου για το «ύστατο χαίρε» στον Τόλη Βοσκόπουλο.



Συντετριμμένες έφτασαν στο Α’ Νεκροταφείο λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι η σύζυγος του Τόλη Βοσκόπουλου, Άντζελα Γκερέκου και η μοναχοκόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου.

Στις 15:00, θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία, που θα γίνει μόνο με την οικογένεια του και ελάχιστους συγγενείς και φίλους, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό.

Μάλιστα, η σύζυγος του Τόλη Βοσκόπουλου, Άντζελα Γκερέκου, με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook απηύθυνε παράκληση σε όσους παρευρεθούν στην κηδεία, να τηρήσουν τους κανόνες δημόσιες υγείας.





