Γιάννης Αντετοκούνμπο: Από τα Σεπόλια στην κορυφή του ΝΒΑ

Η ζωή, η πορεία και η τεράστια καριέρα του Έλληνα αθλητή που αποδείχθηκε κυρίαρχος των NBA Finals.

Η παράσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους NBA Finals ήταν θρυλική.

Ο «Giannis» ήταν πραγματικά κυρίαρχος και όπως ήταν φυσιολογικό κατέκτησε και το MVP των τελικών.

Παρακάτω είναι μερικά από τα κατορθώματα του «Greek Freak»

Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε αγώνα των τελικών.

Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν (1993) και ο Αντετοκούνμπο έχουν καταφέρει να σημειώσουν 20 πόντους σε μια περίοδο στα NBA Finals .

. Έγινε μόλις ο 7ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημειώνει 50 πόντους σε αγώνα των ΝΒΑ Finals.

Έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Σακίλ Ο΄Νιλ (2000) που είχε +40 πόντους και +10 ριμπάουντ σε τρία διαφορετικά παιχνίδια στους NBA Finals.

Μόνο ο Αντετοκούνμπο και ο Μάικλ Τζόρνταν έχουν κατακτήσει δύο MVP κανονικής περιόδου, ένα MVP τελικών και ένα βραβείο Καλύτερου Αμυντικού της Χρονιάς.

Είναι ο πρώτος MVP των τελικών που έχει πάρει και το βραβείο του Πιο Βελτιωμένου Παίκτη (2016/17)

Είναι ένας από 3 Ευρωπαίους που έχουν κατακτήσει MVP των τελικών και ένας από συνολικά 5 μη-αμερικανούς.

Ισοφάρισε το ρεκόρ του Μπομπ Πέτιτ (1958) με 50 πόντους σε ματς των τελικών που κρίνει τον τίτλο.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο (Γιάννης, Θανάσης, Κώστας) έγιναν τα πρώτα τρία αδέρφια με δαχτυλίδι στο ΝΒΑ.

Ζωή βγαλμένη από παραμύθι...

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου 1994 και είναι παιδί μεταναστών από το Λάγος της Νιγηρίας, του Τσαρλς και της Βερόνικα Αντετοκούνμπο, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα το 1991. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, Φράνσις, παρέμεινε πίσω στο Λάγος με τον παππού και τη γιαγιά τους. Οι γονείς του απέκτησαν άλλους τρεις γιους στην Ελλάδα, τον Θανάση, τον Κώστα και τον Αλέξη. Ο πατέρας του Αντετοκούνμπο ήταν πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στη Νιγηρία, ενώ η μητέρα του αθλήτρια του άλματος εις ύψος. Όλα τα παιδιά της οικογένειας που γεννήθηκαν στην Ελλάδα πήραν ένα ελληνικό κι ένα νιγηριανό όνομα. Το νιγηριανό όνομα του Γιάννη είναι «Ούγκο».

Αν και εκείνος με τα τρία αδέλφια του γεννηθήκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα, δεν απέκτησαν αυτόματα το δικαίωμα της ελληνικής ιθαγένειας. Έως την ηλικία των 18 ετών, ο Αντετοκούνμπο δεν είχε επίσημα έγγραφα και δεν ήταν πολίτης ούτε της Ελλάδας ούτε της Νιγηρίας. Μεγάλωσε στη συνοικία των Σεπολίων. Οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας ήταν δύσκολες, καθώς οι γονείς του δυσκολεύονταν να βρουν εργασία και έτσι εκείνος μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Θανάση έβγαζαν τα προς το ζην πουλώντας γυαλιά ηλίου, τσάντες και ρολόγια στις υπαίθριες αγορές.

Ξεκίνησε να ασχολείται με το μπάσκετ το 2007 και έως το 2009 έπαιζε πλέον επαγγελματικά για την ομάδα εφήβων του Φιλαθλητικού, όπου ο Θανάσης και ο Κώστας ξεκίνησαν επίσης να παίζουν αργότερα, ενώ ο αδερφός τους, Φράνσις πίσω στη Νιγηρία έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Έχει αναφερθεί πως ο Γιάννης είναι υποστηρικτής του Ολυμπιακού Πειραιώς.

Επιλέχθηκε στο νούμερο 15 του NBA Ντραφτ στις 4 Απριλίου του 2013 από τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο ίδιος πανηγύρισε μαζί με τον αδερφό του, Θανάση κρατώντας την ελληνική σημαία και καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση σε ντραφτ για Έλληνα παίκτη του NBA έως τότε (ο Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς στη θέση 14 το 1996 ήταν παίκτης της εθνικής Σερβίας και είχε διπλή υπηκοότητα, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης επιλέχτηκε στο νούμερο 13 το 2016). Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής κυβέρνησης του έδωσαν έγγραφα ελληνικής υπηκοότητας επίσημα στις 9 Μαΐου του 2013, ένα μήνα μετά από την επιλογή του στο NBA Ντραφτ.

NBA και ΗΠΑ

Ξεκινώντας τη ζωή του στο Μιλγουόκι και λαμβάνοντας τις αρχικές οικονομικές απολαβές του, στήριζε την οικογένεια του πίσω στην Αθήνα στέλνοντας τους χρήματα. Σε μια από αυτές τις συναλλαγές, συνειδητοποίησε πως είχε στείλει όλα τα χρήματα που είχε διαθέσιμα στους γονείς του και ο ίδιος δεν είχε χρήματα για να πάει στον αγώνα που έδινε η ομάδα του την ίδια ημέρα, έτσι ξεκίνησε να τρέχει τη διαδρομή έως το γήπεδο μέχρι να σταματήσει κάποιος περαστικός και τον πάρει με το αυτοκίνητό του.

Μετά την εδραίωσή του στο NBA, η οικογένεια μετακινήθηκε από την Αθήνα στο Μιλγουόκι. Ο αδερφός του, ο Θανάσης, επιλέχθηκε επίσης στο NBA Ντραφτ του 2014 από τους Νιου Γιορκ Νικς στο νούμερο 51, ενώ ο Κώστας, ο οποίος είναι ο αμέσως νεότερος αδερφός τους, παίζει κολεγιακό μπάσκετ στις ΗΠΑ στο πανεπιστήμιο του Ντέιτον και ο μικρότερος αδερφός, Αλέξης, είναι αθλητής της καλαθοσφαίρισης στα σχολικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ. Τον Ιούλιο του 2016, ο Θανάσης και ο Γιάννης, ξεκίνησαν τη στρατιωτική τους θητεία στον Ελληνικό Στρατό. Εκεί υπηρέτησαν για τρεις μήνες, ως Έλληνες του εξωτερικού. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2017 (κατά τις μεσημεριανές ώρες στις ΗΠΑ), ο πατέρας του Γιάννη, Τσαρλς, απεβίωσε, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

Τον Ιούλιο του 2018, ο Αντετοκούνμπο έγινε ο αθλητής ο οποίος διακόσμησε το εξώφυλλο της συσκευασίας του δημοφιλούς ηλεκτρονικού παιχνιδιού NBA 2K στην κανονική του έκδοση, ο πρώτος μη Αμερικανός αθλητής του NBA ο οποίος προβλήθηκε στο εξώφυλλο, ενώ στην ειδική έκδοση προβλήθηκε ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Από το καλοκαίρι του 2016, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον αδερφό του Θανάση δραστηριοποιούνται με την διοργάνωση των Antetokounbros, η οποία αποτελείται από αγώνες επίδειξης και φιλικά παιχνίδια στην Ελλάδα με σκοπό την προώθηση της καλαθοσφαίρισης και της ευρύτερης αθλητικής άμιλλας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Το 2016, περιελάμβανε αγώνες επίδειξης στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην περιοχή των Σεπολίων στην Αθήνα. Το 2017, περιελάμβανε 2 φιλικούς αγώνες στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο στην Θεσσαλονίκη και στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα, εναντίον της εθνικής ομάδας αντρών του 2005, η οποία υπήρξε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ευρωμπάσκετ του 2005, καθώς και είχε καταταγεί 2η στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2006. Το 2018, διοργανώθηκε μαραθώνιος 5 χλμ στην Αθήνα με την ονομασία Antetokounbros 5K run, με τη διαδρομή να είναι από τα Σεπόλια έως το Καλλιμάρμαρο.

Αθλητική σταδιοδρομία

Φιλαθλητικός (2012-13)

Ο Αντετοκούνμπο ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ με τους νέους στην ομάδα του Φιλαθλητικού με προπονητή τον Βασίλη Ξενάριο και αρχική επαφή τον Σπύρο Βελλινιάτη. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Α2 με την ομάδα του Φιλαθλητικού τη σεζόν του 2012-13. Όταν έκλεισε τα 18, το Δεκέμβριο του 2012, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ισπανική Σαραγόσα, έναντι αμοιβής 250.000€, ανά σεζόν. Το συμβόλαιο θα διαρκούσε από τη σεζόν 2013-14 έως τη σεζόν 2016-17. Το συμβόλαιο είχε επίσης, ένα προσιτό ποσό εξαγοράς από κάθε ομάδα που παίζει στο ΝΒΑ ή στην Ευρωλίγκα. Τελικά, έμεινε με τον Φιλαθλητικό για το υπόλοιπο της σεζόν 2012-13.

Μιλγουόκι Μπακς (2013-παρόν)

Στις 28 Απριλίου του 2013, ανακοινώθηκε ότι θα συμμετείχε επίσημα στο NBA Ντραφτ του 2013. Στις 27 Ιουνίου 2013, επιλέχθηκε στο νούμερο 15 του Ντραφτ. Στις 30 Ιουλίου του ίδιου έτους, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς. Στην πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ είχε μέσο όρο 6,8 πόντους, 4,4 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ, 0,8 κοψίματα και 0,8 κλεψίματα σε 77 εμφανίσεις. Σκόραρε 23 φορές διψήφιο αριθμό πόντων και μάζεψε 2 φορές διψήφιο αριθμό ριμπάουντ, κάνοντας έτσι και τις δύο αυτές φορές νταμπλ νταμπλ (διψήφιος αριθμός σε 2 στατιστικές κατηγορίες). Τελείωσε το αγωνιστικό έτος με 61 κοψίματα, όντας πρώτος στην αντίστοιχη κατηγορία ανάμεσα στους νεοφερμένους παίκτες του ΝΒΑ, και κατετάγη συνολικά έβδομος στον κατάλογο νεοφερμένων (ρούκι) του πρωταθλήματος. Επίσης, επιλέχτηκε να παίξει στο Rising Stars Challenge στο Σαββατοκύριακο του ΝΒΑ All-Star που διεξήχθη στη Νέα Ορλεάνη, όπου σημείωσε 9 πόντους, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής. Στο τέλος της σεζόν επιλέχτηκε στην δεύτερη NBA All-Rookie Team.

2014-15

Στις 20 Ιανουαρίου 2015, έγινε ο νεότερος ηλιακά παίκτης στην ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς που ξεπέρασε τους 1.000 πόντους. Στις 6 Φεβρουαρίου 2015, σκόραρε 27 πόντους και μάζεψε 15 ριμπάουντ, πετυχαίνοντας την καλύτερη του μέχρι τότε απόδοση, χάνοντας όμως από τους Χιούστον Ρόκετς. Τρεις μέρες αργότερα βραβεύθηκε ως ο καλύτερος παίχτης της εβδομάδας στην ανατολική Περιφέρεια για τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε από τις 2 μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, κερδίζοντας έτσι για πρώτη φορά αυτό το βραβείο. Αργότερα διαγωνίσθηκε στον διαγωνισμό καρφωμάτων του NBA που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη. Στις 9 Μαρτίου σημείωσε 29 πόντους με 11-16 προσπάθειες, ανεβάζοντας και άλλο το προσωπικό του ρεκόρ, παρ' όλα αυτά χάνοντας από τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς. Οι Μπακς τερμάτισαν την σεζόν με ρεκόρ 41-41, τερματίζοντας έτσι 6οι στην Ανατολική Περιφέρεια. Αγωνιζόμενος σε 81 αγώνες, ο Αντετοκούνμπο είχε μέσο όρο 12,7 πόντους, 6,7 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ, 1 κοψίματα και 0,9 κλεψίματα. Στα πλέι-οφ οι Μπακς έπαιξαν αντίπαλοι με τους Σικάγο Μπουλς, από τους οποίους έχασαν τη σειρά με 4-2.

2015–16

Την 1η Αυγούστου 2015, έπαιξε για την ομάδα της Team Africa στον αγώνα επίδειξης 2015 NBA Africa, αντιπροσωπεύοντας τη Νιγηρία, καθώς οι γονείς του είχαν γεννηθεί εκεί. Στις 26 Οκτωβρίου 2015, έλαβε επέκταση του συμβολαίου του από τους Μιλγουόκι Μπακς για το επόμενο αγωνιστικό έτος του 2016–17. Ο Αντετοκούνμπο βελτίωσε τον μέσο όρο σκοραρίσματος του σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ανεβάζοντας τον μέσο όρο του στους 16 ανά αγώνα κατά τους πρώτους 20 αγώνες. Είχε επίσης υψηλό ποσοστό στις προσπάθειες 2πόντων στο 53%. Στις 19 Νοεμβρίου, σκόραρε 33 πόντους εναντίον των Κλήβελαντ Καβαλίερς, σύνολο το οποίο ήταν το υψηλότερο που είχε επιτύχει έως τότε. Στις 12 Δεκεμβρίου, έφτασε σχεδόν το πρώτο του τριπλ νταμπλ (διψήφιος αριθμός πόντων σε 3 στατιστικές κατηγορίες) με 11 πόντους, 12 ριμπάουντ, και 8 ασίστ, βοηθώντας τους Μπακς να κερδίσουν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με το τελικό σκορ να είναι 108–95. Στις 15 Ιανουαρίου του 2016, σκόραρε 28 πόντους και έκανε ατομικό ρεκόρ με 16 ριμπάουντ σε νίκη στην παράταση 108–101 επί των Ατλάντα Χωκς.

Στις 22 Φεβρουαρίου, ο Αντετοκούνμπο κατάφερε να κάνει το πρώτο τριπλ νταμπλ της αθλητικής του σταδιοδρομίας, με 27 πόντους, 12 ριμπάουντ, και 10 ασίστ, έναντι των Λος Άντζελες Λέικερς με το τελικό σκορ να είναι 108–101 υπέρ των Μιλγουόκι Μπακς. Η επίδοση αυτή τον έκανε επίσης να είναι ο νεαρότερος αθλητής των Μιλγουόκι Μπακς ο οποίος έκανε τριπλ νταμπλ καθώς ήταν μόνο 21 ετών την περίοδο εκείνη. Στις 13 Μαρτίου, έκανε το τέταρτο, πλέον, τριπλ νταμπλ του σε 11 αγώνες, έχοντας 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και ατομικό ρεκόρ 14 ασίστ στην νίκη με 109–100 επί των Μπρούκλυν Νετς, και παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης των Μπακς ο οποίος κατάφερε να έχει 4 τριπλ νταμπλ εντός ενός αγωνιστικού έτους. Στις 1 Απριλίου, έκανε το 5ο του τριπλ νταμπλ της περιόδου με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ στην νίκη με 113–110 έναντι των Ορλάντο Μάτζικ. Δύο ημέρες αργότερα, πραγματοποίησε την υψηλότερη επίδοση συγκομιδής πόντων σκοράροντας 34 επί των Σικάγο Μπουλς στην ήττα για το Μιλγουόκι με 102–98.

2016–17

Στις 19 Σεπτεμβρίου του 2016, ο Αντετοκούνμπο έλαβε 4ετή επέκταση συμβολαίου από τους Μιλγουόκι Μπακς, με συνολικές απολαβές 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Στον πρώτο αγώνα του αγωνιστικού έτους 2016-2017 του NBA, ο Αντετοκούνμπο σκόραρε 31 πόντους στην ήττα των Μπακς με 107–96 από τους Σάρλοτ Χόρνετς. Στις 21 Νοεμβρίου, έκανε το 6ο συνολικά τριπλ νταμπλ της σταδιοδρομίας του, με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 5 κλεψίματα, και 3 κοψίματα, στην νίκη των Μπακς επί των Ορλάντο Μάτζικ με 93–89. Στις 19 Νοεμβρίου, ισοφάρισε την επίδοση σκοραρίσματος που είχε φτάνοντας στους 34 πόντους με 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 κοψίματα στην νίκη με 118–101 εναντίον των Κλήβελαντ Καβαλίερς.

Στις 5 Δεκεμβρίου, ανακηρύχθηκε ο παίκτης της εβδομάδος για ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του NBA, μετά από τους αγώνες που έπαιξε από την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, έως την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, οδηγώντας του Μπακς σε σερί 3 συνεχόμενων νικών και έχοντας 24,3 πόντους μέσο όρο (4ος υψηλότερος στην Ανατολική περιφέρεια), 10,0 ριμπάουντ (5ος σε ισοβαθμία), 6,3 ασίστ, και 3,67 κλεψίματα (κορυφαίος στο πρωτάθλημα). Στις 7 Δεκεμβρίου, έκανε το 7ο συνολικό τριπλ νταμπλ του -και 2ο του έτους-, με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ ωθώντας τους Μπακς στην νίκη με 115–107 έναντι των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, πλησιάζοντας το ρεκόρ συνολικών τριπλ νταμπλ από αθλητή των Μπακς το οποίο κατείχε ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 8. Στις 23 Δεκεμβρίου, σημείωσε νέα ατομική επίδοση σκοράροντας 39 πόντους συνοδεία 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ στην νίκη των Μπακς επί των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 123–96. Στις 31 Δεκεμβρίου, σημείωσε 35 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, και ατομικό ρεκόρ με 7 κοψίματα στην νίκη με 116–96 έναντι των Σικάγο Μπουλς.

Στις 4 Ιανουαρίου, σημείωσε το πρώτο καλάθι του στην εκπνοή του αγώνα δίνοντας τη νίκη στους Μπακς εναντίον των Νιου Γιορκ Νικς μέσα στο γήπεδο Τάιμς Νιου Σκουέρ της Νέας Υόρκης με 105-104. Στον αγώνα αυτό είχε συνολικά 27 πόντους και 13 ριμπάουντ. Στο επόμενο παιχνίδι με τους Νικς 2 ημέρες αργότερα στις 6 Ιανουαρίου, σημείωσε 25 πόντους και έφτασε τους 14 συνεχόμενους αγώνες σημειώνοντας τουλάχιστον 20 πόντους, ισοφαρίζοντας την επίδοση για παίκτη των Μπακς την οποία είχε ο Μάικλ Ρεντ από το 2006. Στις 19 Ιανουαρίου, ο Αντετοκούνμπο ψηφίστηκε από κοινό, δημοσιογράφους παίκτες και προπονητές, ως βασικός για την ομάδα της Ανατολής στον αγώνα επίδειξης 2017 NBA All-Star, ο πρώτος παίκτης των Μπακς μετά το Μάικλ Ρεντ από το 2004, αλλά και ο πρώτος βασικός παίκτης των Μπακς μετά τον Σίντνεϋ Μόνκριφ το 1986.

Στις 10 Φεβρουαρίου του 2017, ο Αντετοκούνμπο έκανε νέα υψηλότερη επίδοση ατομικής συγκομιδής πόντων, πετυχαίνοντας 41 πόντους στην ήττα των Μπακς από τους Λος Άντζελες Λέικερς με 122–114. Στις 3 Απριλίου του 2017, διακρίθηκε ως ο κορυφαίος παίκτης του μήνα για την ανατολική περιφέρεια του πρωταθλήματος του NBA, ενώ στις 10 Απριλίου σημείωσε το 3ο τριπλ νταμπλ του για το αγωνιστικό έτος, και 8ο συνολικό του, με 10 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ στην νίκη των Μπακς εναντίον των Σάρλοτ Χόρνετς με 89-79. Παράλληλα με τις νίκες των Μπακς εντός του Απριλίου, η ομάδα κατόρθωσε να προκριθεί στα πλέι οφ του ΝΒΑ του 2017.

Άλλα σημαντικά επιτεύγματα που ο Αντετοκούνμπο σημείωσε με την λήξη της κανονικής περιόδου των αγώνων ήταν:

Η πρωτιά του σε κάθε μια από τις 5 κύριες στατιστικές κατηγορίες (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα, κοψίματα) της ομάδας του, κάτι που στην ιστορία του NBA μόνο 4 άλλοι παίκτες είχαν καταφέρει πριν από αυτόν στις δικές τους ομάδες (Ντέιβ Κάουενς, Σκότι Πίπεν, Κέβιν Γκαρνέτ, και Λεμπρόν Τζέιμς).

Έγινε ο πρώτος παίκτης του ΝΒΑ ο οποίος κατόρθωσε να τελειώσει ανάμεσα στις 20 πρώτες θέσεις του αγωνιστικού έτους για κάθε μια από τις κύριες στατιστικές κατηγορίες (πόντοι: 14ος, ριμπάουντ: 15ος, ασίστ: 18ος, κλεψίματα: 9ος, κοψίματα: 5ος).

Έγινε μέλος της δεύτερης κορυφαίας ομάδας του ΝΒΑ για το 2017 και της δεύτερης καλύτερης αμυντικής ομάδας την ίδια χρόνια. Στις 27 Απριλίου του 2017, κατά τον 6ο αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς εναντίον των Τορόντο Ράπτορς για τα πλέι οφ του 2017, ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 34 πόντους και την υψηλότερη του επίδοση σε αγώνες πλέι οφ έως και το 2017, οι Μπακς ωστόσο έχασαν τον αγώνα με 92-89 στο Μιλγουόκι και αποκλείστηκαν από τους Ράπτορς, καθώς σε σύνολο 6 αγώνων ηττήθηκαν 4 φορές και κέρδισαν 2.

Στις 27 Ιουνίου του 2017 ο Αντετοκούνμπο, βραβεύτηκε με το βραβείο του "Πιο Βελτιωμένου Παίχτη" ΝΒΑ (2017).

2017-18

Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος στις 18 Οκτωβρίου 2017, οι Μπακς επιβλήθηκαν στην έδρα των Σέλτικς με τον Αντετοκούνμπο να σημειώνει 37 ποντους και 13 ριμπάουντ, με το τελικό σκορ να είναι 108–100 υπέρ των Μπακς. Τρεις ημέρες αργότερα ο Αντετοκούνμπο σημείωσε ατομικό ρεκόρ πόντων σκοράροντας 44 στην νίκη με 113–110 των Μπακς επί των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Κατά την πρώτη εβδομάδα του πρωταθλήματος διακρίθηκε ως ο παίκτης της εβδομάδος για την ανατολική περιφέρεια του πρωταθλήματος. Συνέχισε στους επόμενους αγώνες σημειώνοντας επίσης επιδόσεις τουλάχιστον 30 πόντων και άνω, με τους συνολικά 147 πόντους του στους 4 πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος να είναι οι περισσότεροι στην ιστορία της ομάδας των Μπακς -ο αμέσως προηγούμενος είναι ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 146 στο πρωτάθλημα του 1970-1971-. Με την ολοκλήρωση και του 5ου αγώνα των Μπακς, είχε φτάσει σε συγκομιδή 175 πόντων, 53 ριμπάουντ, και 28 ασίστ, η οποία αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα παίκτη στην ιστορία του NBA στα πρώτα 5 παιχνίδια.

Στις 18 Νοεμβρίου σημείωσε ατομική υψηλότερη επίδοση ριμπάουντ με 18 έναντι των Ντάλας Μάβερικς στην ήττα των Μπακς με 111-79. Στις 6 Ιανουαρίου του 2018 σημείωσε 34 πόντους έναντι των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, έχοντας στο σημείο αυτό τουλάχιστον 20 πόντους και 5 ριμπάουντ για 27 συνεχόμενα παιχνίδια, επίδοση την οποία παλαιότερα είχε σημειώσει ο Σακίλ Ο Νηλ την περίοδο 2000-2001. Στις 18 Ιανουαρίου ονομάστηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά μέλος της βασικής πεντάδας της Ανατολής στο All Star Game, ο πρώτος παίκτης των Μπακς με 2 συνεχόμενες συμμετοχές μετά τον Μαρκές Τζόνσον το 1979-1980. Στις 15 Φεβρουαρίου 2018 σημείωσε το πρώτο του τριπλ νταμπλ της σαιζόν, με 36 πόντους, 11 ριμπάουντ, και 13 ασίστ στην ήττα των Μπακς από τους Ντένβερ Νάγκετς με 134-123. Αυτό ήταν το 9ο τριπλ νταμπλ της σταδιοδρομίας του, και ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ο οποίος έως τότε κατείχε τα περισσότερα τριπλ νταμπλ στην ιστορία των Μπακς. Στα παιχνίδια των πλέι οφ οι Μπακς αποκλείστηκαν στον 2ο γύρο έναντι των Σέλτικς, παρά τις υψηλές επιδόσεις του Αντετοκούνμπο (35 π./13 ρ./7 ασ. στον πρώτο αγώνα όπου οι Μπακς έχασαν με 113–107 στην παράταση, 31 π./14 ρ. στον 6ο αγώνα στην νίκη με 97–86, 22 π./9 ρ. στον 7ο αγώνα στην ήττα με 112–96 στον 7ο αγώνα).

2018-19

Στον εναρκτήριο αγώνα των Μπακς έναντι των Σάρλοτ Χόρνετς στις 17 Οκτωβρίου 2018 ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 25 πόντους, 18 ριμπάουντ και 8 ασίστ, σκοράροντας τους 2 τελευταίες πόντους της ομάδας του με ελεύθερες βολές και δίνοντας τη νίκη στους Μπακς με 113–112. Στον 4ο αγώνα του πρωταθλήματος σημείωσε το 10ο τριπλ νταμπλ της αθλητικής του σταδιοδρομίας, με 32 πόντους, 18 ριμπάουντ και 10 ασίστ, και παράλληλα έγινε ο μοναδικός παίκτης μαζί τον Ουίλτ Τσάμπερλαιν (πρωτάθλημα 1964-1965) ο οποίος κατά τους 4 πρώτους αγώνες σημείωσε τουλάχιστον 25 πόντους και 15 ριμπάουντ σε κάθε αγώνα. Στις 4 Νοεμβρίου σημείωσε νέο τριπλ νταμπλ με 26 π., 15 ρ. και 11 ασ., στη νίκη των Μπακς επί των Σακραμέντο Κινγκς με 144-109.

Με το τέλος της σεζόν 18-19 και συγκεκριμένα την 24η Ιουνίου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδεικνύεται Πολυτιμότερος Παίκτης του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα γίνεται μόλις ο δεύτερος Ευρωπαίος παίκτης που κατακτά το βραβείο μετά τον Γερμανό Ντίρκ Νοβίτσκι. Ο Έλληνας forward ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσους όρους 27,7 πόντους, 12,5 ριμπάουντ, 5,9 ασίστ ενώ ακόμα είχε 1,3 κλεψίματα και 1,5 μπλοκ ανά παιχνίδι.

Εθνική Ελλάδος

Ο Αντετοκούνμπο υπήρξε μέλος της Εθνικής ομάδας Νέων έχοντας συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, το 2013, στην Εσθονία. Τα στατιστικά του από εκείνη τη διοργάνωση ήταν 8,0 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ, και 1,4 σε 10 αγώνες. Σε σχέση με το σύνολο των αθλητών από όλες τις ομάδες, ήταν 2ος στα αμυντικά ριμπάουντ ανά αγώνα και 7ος στα κοψίματα (1,4).

Το 2014, ο Φώτης Κατσικάρης τον κάλεσε για την προετοιμασία της Εθνικής ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014[96], όπου και εν τέλει συμμετείχε. Το 2015 συμμετείχε με την Εθνική ανδρών στο Ευρωμπάσκετ, όπου η Ελλάδα κατετάγη 5η με μόλις μια ήττα (7-1). Είχε μέσο όρο 6,3 πόντους και 4,3 ριμπάουντ ανά αγώνα με 45,8 % ποσοστό ευστοχίας σε 6 αγώνες.[97] Η εθνική πέρασε εύκολα το στάδιο των ομίλων χωρίς να χάσει αγώνα και έφτασε στους προημιτελικούς, όπου και έχασε από την Ισπανία και αποκλείστηκε. Με το τέλος της συμμετοχής της εθνικής στη διοργάνωση, ο Αντετοκούνμπο είχε συγκεντρώσει τρία νταμπλ νταμπλ και ατομική επίδοση σκοραρίσματος τους 17 πόντους εναντίον της Ισπανίας, καθώς και υπήρξε ο κορυφαίος σε συγκομιδή ριμπάουντ για την ομάδα. Τα ποσοστά του στην διοργάνωση αυτή ήταν 9,8 πόντοι, 6,9 ριμπάουντ, και 1,1 ασίστ ανά αγώνα.

Η επόμενη συμμετοχή του με την εθνική Ελλάδος, ήταν στα προκριματικά του Τορίνου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, όπου είχε μέσο όρο 15,3 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 2,0 ασίστ, 0,7 κλεψίματα, και 2,0 κοψίματα σε συνολικά 3 αγώνες. Η Ελλάδα απέτυχε να προκριθεί καθώς έχασε από την Κροατία με 66-61. Υπήρξε μέλος της Εθνικής ανδρών, η οποία συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 στην Κίνα. Το 2020, μετά από ψηφοφορία στον ιστότοπο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα της Εθνικής Ομάδας των τελευταίων δυο δεκαετιών (2000-2020) ετών σε Ευρωμπάσκετ, μαζί με τους Διαμαντίδη, Παπαλουκά, Σπανούλη και Πρίντεζη.

Προσωπική ζωή

Από το 2016 είναι σε σχέση με τη Μαράια Ριντλσπρίγκερ. Στις 11 Φεβρουαρίου 2020, γεννήθηκε ο γιος τους, Λίαμ-Τσαρλς Αντετοκούνμπο, ενώ περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Ο λογαριασμός του στο Twitter μαζί με τραπεζικά στοιχεία αποτέλεσαν στόχο χάκερ, που απέκτησαν πρόσβαση στις 7 Μαΐου 2020, δημοσιεύοντας σειρά από ρατσιστικά και επιθετικά μηνύματα. H ομάδα των Μπακς και ο αδερφός του Κώστας επιβεβαίωσαν το περιστατικό.

Ειδική μνεία έχει γίνει από τον ίδιο σε ζητήματα ρατσισμού που έχει βιώσει μεγαλώνοντας στην Ελλάδα. Ο ίδιος και η οικογένεια του έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ρητορικής μίσους, με πιο έντονα τα παραδείγματα αυτό του Τάκη Τσουκαλά το 2018, και εν συνεχεία το 2020 ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Παιδείας, που μέσω του κοινωνικού δικτύου Twitter, δημοσίευσε ρατσιστικά σχόλια κατά του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πηγή: wikipedia.org

