Σεισμός στο Μαρμάρι

Αισθητή η σεισμική δόνηση ακόμα και στην Αττική.

Σεισμός μεγέθους 2.3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Μαρμάρι της Εύβοιας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 15:59, το μεσημέρι της Τετάρτης, με επίκεντρο περιοχή 18 χλμ δυτικά του Μαρμαρίου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 23 χλμ, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 3.2 Ρίχτερ.

Από τον σεισμό δεν προκλήθηκαν ζημιές παρά μόνο ανησυχία, την ώρα που οι δονήσεις συνεχίζονται στην περιοχή της Θήβας.

