Μητσοτάκης για το πρώτο Rafale: Τα Ελληνικά φτερά δυναμώνουν

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για το πρώτο αεροσκάφος Rafale που παραλάβαμε.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκιος Μητσοτάκης δημοσίευσε στο twitter μία φωτογραφία του πρώτου αεροσκάφους Rafale που παραλάβαμε και έγραψε τα εξής:

"Το πρώτο από τα συνολικά 18 Ελληνικά Rafale. Ένα αεροσκάφος υπεροχής, νέας γενιάς, που πολλαπλασιάζει την αποτρεπτική ισχύ της Πολεμικής Αεροπορίας μας και ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας μας. Τα Ελληνικά φτερά δυναμώνουν".

Το πρώτο από τα συνολικά 18 Ελληνικά Rafale. Ένα αεροσκάφος υπεροχής, νέας γενιάς, που πολλαπλασιάζει την αποτρεπτική ισχύ της Πολεμικής Αεροπορίας μας και ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας μας. Τα Ελληνικά φτερά δυναμώνουν. pic.twitter.com/wkICCEQtJe

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2021

