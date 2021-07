Πολιτική

Αναβαθμισμένο Σχολείο - νομοσχέδιο: Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην Επιτροπή

Είχαν προηγηθεί οι ακροάσεις εξωκοινοβουλευτικών φορέων ενώ η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίζεται επί των άρθρων.

Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε επί της αρχής του, από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ ενώ καταψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Από την πλευρά τους, ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ακόμη καλύτερου σχολείου για τα παιδιά, που εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα εφόδια για το παρόν και το μέλλον τους, και η απελευθέρωση του δυναμικού των εκπαιδευτικών, σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ελευθερίας, διαρκούς υποστήριξης και αυξημένης λογοδοσίας.

