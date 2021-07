Κοινωνία

Φολέγανδρος - ΕΟΠΥΥ: Συλλυπητήρια για την Γαρυφαλλιά

Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε ο ΕΟΠΥΥ για την Γαρυφαλλιά που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια τους συντρόφου της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

«Η διοίκηση και οι συνάδελφοι της Γαρυφαλλιάς στον ΕΟΠΥΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για τον αδόκητο χαμό της. Η Γαρυφαλλιά ήταν η κόρη και η αδελφή μας, ήταν εκείνη που βοηθούσε όπου υπήρχε ανάγκη που σεβόταν την ανθρώπινη ύπαρξη.

Ο απάνθρωπος τρόπος που δολοφονήθηκε προκάλεσε συντριβή σε εμάς και σε ολόκληρη την Κορινθία. Η δική μας Γαρυφαλλιά, ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ζωή και με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και της συνεισφοράς, ξεπερνούσε τις τυπικές της αρμοδιότητες στο φαρμακείο και με όλες τις δυνάμεις της, συμπαραστεκόταν και συνέδραμε όπου υπήρχε ανάγκη.

Δεν χωρεί αμφιβολία πως σε εμάς αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό και στην οικογένεια της ανείπωτο πόνο. Στην οικογένεια σου και στους οικείους σου εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

