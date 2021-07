Κοινωνία

Ληστεία σε Τράπεζα στο Περιστέρι: Δραπέτης φυλακών μεταξύ των συλληφθέντων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο συλλήψεις για ληστεία σε τράπεζα Περιστέρι. Απείλησαν τον ταμία με όπλο για να αρπάξουν όσα χρήματα είχε...

Ενας 42χρονος Αλβανός δραπέτης από φυλακή και ένας 58χρονος Έλληνας, συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε χθες σε υποκατάστημα τράπεζας, στο Περιστέρι.

Ειδικότερα, οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Επιπλέον ο αλλοδαπός κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και ο 58χρονος για απείθεια και υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο συλληφθέντες πήγαν με αυτοκίνητο σε υποκατάστημα τράπεζας, στο οποίο εισήλθε ο 42χρονος και με την απειλή περιστρόφου ακινητοποίησε τον ταμία και αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο που τον περίμενε ο συνεργός του και διέφυγαν.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έπειτα από αναζητήσεις εντόπισαν στο Περιστέρι το συγκεκριμένο όχημα και παρά την προσπάθεια του 58χρονου οδηγού του να διαφύγει, αλλά και τη σθεναρή αντίσταση του 42χρονου, κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους οδηγήσουν στη ΓΑΔΑ. Σημειώνεται, ότι σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον 42χρονο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περίστροφο με 5 φυσίγγια, χρηματικό ποσό και είδη αμφίεσης που χρησιμοποίησαν οι κατηγορούμενοι για τη ληστεία.

Επίσης, σε έρευνα στην οικία του 58χρονου που φιλοξενούσε και τον αλλοδαπό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, αεροβόλο όπλο, μπαλτάς και μαχαίρι. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το ΙΧ αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της ληστείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 42χρονος είχε δραπετεύσει στις 20 Ιανουαρίου 2020, από φυλακή, στην οποία εξέτιε ποινή 28 μηνών για τα αδικήματα της κλοπής. αντίστασης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράνομης εισόδου στην Ελλάδα. Επιπλέον σε βάρος του εκκρεμούσαν, ένταλμα σύλληψης για ένοπλη ληστεία που κατηγορείται ότι διέπραξε σε κατάστημα ταχυμεταφοράς χρημάτων στη Μεσσηνία, καθώς και καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 3 ετών για κλοπές.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Ειδήσεις σήμερα:

Τόλης Βοσκόπουλος: με τραγούδια και χειροκροτήματα η κηδεία του (εικόνες)

Μητσοτάκης για το πρώτο Rafale: Τα Ελληνικά φτερά δυναμώνουν

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Από τα Σεπόλια στην κορυφή του ΝΒΑ