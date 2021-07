Πολιτισμός

Τόλης Βοσκόπουλος: με τραγούδια και χειροκροτήματα η κηδεία του (εικόνες)

Με το τραγούδι του “αποκοιμήθηκα”, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι είπαν το “τελευταίο αντίο” στον Τόλη Βοσκόπουλο.

Οι δύο γυναίκες της ζωής του, η σύζυγός του Άντζελα Γκερέκου και η κόρη του Μαρία, κοιτούσαν το κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα και λυγμούς και με δυσκολία ευχαριστούσαν όσους έσπευσαν να τις συλλυπηθούν.

Η φιλαρμονική Κέρκυρας ήταν εκεί για να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο τον “πρίγκιπα” του ελληνικού πενταγράμμου. Άλλωστε η Κέρκυρα ήταν το νησί που αποτελούσε τον μικρό του παράδεισο, που την τιμούσε με την παρουσία του συχνά. Εκεί ήταν και οι μαθητές του που με δάκρυα στα μάτια συνόδευσαν τον δάσκαλό τους στην

Το πρώτο νεκροταφείο πλημμύρισε από κόσμο. Συνάδελφοί του, φίλοι του, πολιτικοί, άνθρωποι των Τεχνών και των Γραμμάτων επέστρεψαν από τις διακοπές τους για να τον χειροκροτήσουν για τελευταία φορά...

Μεταξύ αυτών ήταν ο Αντύπας, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, ο Λευτέρας Πανταζής, η Λίνα Μενδώνη, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, οι Άγγελος και Στέλιος Διονυσίου, ο Τέρενς Κουίκ που τον πάντρεψε στην Κέρκυρα με την Άντζελα Γκερέκου.

Η σύζυγος του Τόλη Βοσκόπουλου, Άντζελα Γκερέκου, με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook απηύθυνε παράκληση σε όσους παρευρεθούν στην κηδεία, να τηρήσουν τους κανόνες δημόσιες υγείας.

Νωρίτερα, με ένα "ευχαριστώ" απάντησε στα συλλυπητήρια που δεχόταν μέσω των social media από γνωστούς, φίλους αλλά και απλούς θαυμαστές του Τόλη Βοσκόπουλου.

