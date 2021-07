Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Πόσοι ασθενείς έχασαν τη “μάχη” στις ΜΕΘ. Πόσοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Προβληματισμό προκαλεί στη χώρα μας η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, αλλά και αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο ΕΟΔΥ, μειώθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από επιπλοκές της Covid-19.

Την Τετάρτη, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2972 νέα κρούσματα στην Ελλάδα. Από αυτά, 28 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 19 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Η ανησυχία στα νησιά συνεχίζεται, αφού σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση, η Μύκονος μετρά 39 νέα κρούσματα, η Πάρος 43, το Ηράκλειο 90, το Ρέθυμνο 87 και τα Χανιά 59! Στην Αττική τα νέα κρούσματα έφθασαν τα 1.266, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα 236.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ:

