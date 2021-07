Οικονομία

Χατζηδάκης στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ: Είμαστε υπηρέτες των πολιτών και όχι εξουσιαστές

Το μήνυμα που απήυθυνε ο Υπουργός Εργασίας στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ.

«Δουλεύουμε όλοι για την εξυπηρέτηση των πολιτών και είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειονότητα των υπαλλήλων το αντιλαμβάνεται ό,τι και να λένε ορισμένοι συνδικαλιστές που έχουν μείνει σε κλισέ περασμένων δεκαετιών. Θεωρώ πως είμαστε σύμμαχοι με τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τη διαμαρτυρία ορισμένων υπαλλήλων του πρώην ΟΓΑ που είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο του κτιρίου του e-ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας myEFKAlive.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε: «Υπάρχουν κάποιοι λιγοστοί υπάλληλοι του πρώην ΟΓΑ που διαμαρτύρονται έξω τώρα, καθώς ερχόμουν. Λένε ότι είμαι ανεπιθύμητος για τους ίδιους. Το θέμα είναι να μην είμαστε όλοι μαζί ανεπιθύμητοι για τους πολίτες, διότι φοβούμαι ότι, αν υπάρχει αδιαφορία από την κυβέρνηση και τη διοίκηση, αλλά και δεσποτική αντίληψη από τους υπαλλήλους - όσους έχουν αυτήν την αντίληψη - στο τέλος θα είμαστε όλοι μαζί ανεπιθύμητοι από αυτούς που πρέπει να υπηρετούμε, διότι εδώ είμαστε υπηρέτες των πολιτών. Δεν είμαστε εξουσιαστές και αυτό θέλω να γίνει κατανοητό προς όλες τις πλευρές».

Συναισθανόμαστε το χρέος μας - Στόχος να γίνει η καθημερινότητα του πολίτη ευκολότερη

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης, αναγνωρίζοντας ότι ο ΕΦΚΑ έχει μία σειρά από ελλείμματα και προβλήματα, δήλωσε: «Εμείς συναισθανόμαστε το χρέος μας απέναντι στους πολίτες και αυτά πάμε να αντιμετωπίσουμε: το θέμα της ταχείας απονομής των συντάξεων αφενός και το θέμα της καθημερινής εξυπηρέτησης του πολίτη αφετέρου. Και τα δύο είναι θέματα μείζονος σπουδαιότητος. Προσωπικά είμαι απαιτητικός από τον εαυτό μου πρώτα από όλα, από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, αλλά και από τους υπαλλήλους».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εργασίας εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι το μήνυμα αυτό το αποδέχεται και το αγκαλιάζει η συντριπτική πλειονότητα των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και, «με τα εργαλεία που τους δίνουμε, αυτά που περιέγραψα και άλλα που θα τεθούν σε εφαρμογή και στο επίπεδο της απονομής των συντάξεων, κάνουμε και την καθημερινότητά τους ευκολότερη. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε καλύτερη και ευκολότερη και την καθημερινότητα του πολίτη. Το δικαιούται ο Έλληνας πολίτης και αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να το κάνει πράξη» υπογράμμισε.

