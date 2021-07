Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ για Μετάλλαξη Δέλτα: Θα επικρατήσει τους επόμενους μήνες

Νέα προειδοποίηση του ΠΟΥ για την Μετάλλαξη Δέλτα, η οποία είναι ήδη παρούσα σε 124 χώρες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προβλέπει ότι η παραλλαγή Δέλτα, που είναι πολύ μεταδοτική και ήδη ευθύνεται για τα τρία τέταρτα και πλέον των νέων κρουσμάτων Covid σε πολλές μεγάλες χώρες, θα είναι η επικρατέστερη τους επόμενους μήνες.

Αυτή η παραλλαγή, που ταυτοποιήθηκε πρώτα στην Ινδία, είναι ήδη παρούσα σε 124 χώρες και περιοχές, ήτοι 13 περισσότερες σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα, έναντι 180 (έξι περισσότερες) για την Άλφα, η οποία ταυτοποιήθηκε πρώτα στη Βρετανία, 130 (7 επιπλέον) για τη Βήτα, η οποία αναγνωρίστηκε πρώτα στη Νότια Αφρική και 78 (τρεις περισσότερες) για τη Γάμμα, που εμφανίστηκε στη Βραζιλία, υπογραμμίζει ο ΠΟΥ.

«Αναμένουμε ότι (η παραλλαγή Δέλτα) θα υπερισχύσει ταχέως των άλλων παραλλαγών και θα γίνει η επικρατούσα (της Covid), που θα κυκλοφορεί τους επόμενους μήνες», συνεχίζει ο ΠΟΥ.

Μεταξύ των χωρών όπου η παραλλαγή Δέλτα αποτελεί από τώρα την αιτία για το 75% και πλέον των νέων κρουσμάτων αυτής της νόσου, βρίσκονται η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδονησία, η Αυστραλία, το Μπανγκλαντές, η Βρετανία, η Νότια Αφρική, η Αυστραλία, η Πορτογαλία, το Ισραήλ.

«Εντούτοις, συνεχίζουμε να αγνοούμε ποιος είναι ο ακριβής μηχανισμός στον οποίο οφείλεται η μεγαλύτερη μεταδοτικότητα» αυτής της παραλλαγής σε σύγκριση με τις άλλες, τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Περίπου 3,4 εκατομμύρια επιπλέον κρούσματα Covid καταγράφηκαν την εβδομάδα 12-18 Ιουλίου, ήτοι 12% περισσότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, υπογραμμίζει.

«Με αυτόν τον ρυθμό, αναμένουμε πως ο σωρευτικός αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων (από την αρχή της πανδημίας) παγκοσμίως ενδέχεται να ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια στις επόμενες 3 εβδομάδες», προειδοποίησε ο ΠΟΥ.

Αυτή η τάση θα εξηγείται από τέσσερις παράγοντες: πιο μεταδοτικές παραλλαγές, χαλάρωση των μέτρων δημόσιας υγείας, μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση και το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εμβολιαστεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 30% στην περιοχή του δυτικού Ειρηνικού και κατά 21% στην περιοχή της Ευρώπης, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η Ινδονησία καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση: 350.273, ήτοι μια αύξηση 44%, ακολουθεί η Βρετανία (296.447, +41%) και η Βραζιλία που συνεχίζει να έχει υψηλό αριθμό κρουσμάτων (287.610, αλλά καταγράφει μείωση 14%).

Ο εβδομαδιαίος αριθμός των νεκρών, 57.000, παρέμεινε, αντιθέτως, σταθερός σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα.

