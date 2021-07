Κοινωνία

Πέλλα: φυλάκιση στον 49χρονο που άφησε ανάπηρη τη γυναίκα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ίδιος είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί και στο παρελθόν για ξυλοδαρμό σε βάρος της, με αποτέλεσμα την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και μόνιμων προβλημάτων υγείας.

Σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το Μικρό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ο 49χρονος από την Έδεσσα που άφησε ανάπηρη τη σύζυγό του, συνεπεία άγριου ξυλοδαρμού.

Ο ίδιος είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί και στο παρελθόν για ξυλοδαρμό σε βάρος της, με αποτέλεσμα τότε την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και μόνιμων προβλημάτων υγείας.

Συγκεκριμένα, το 2017 ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων και πάλι, για τον ξυλοδαρμό που διέπραξε το 2016 σε βάρος της συζύγου του, ως αποτέλεσμα του οποίου η γυναίκα είχε υποστεί, μεταξύ άλλων, κάταγμα στο ισχύο και αντιμετώπιζε έκτοτε και κινητικό πρόβλημα. Το 2018 αποφυλακίστηκε και εξακολούθησε να διαμένει με τη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Έδεσσα.

Ο ίδιος, στην απολογία του σήμερα στο δικαστήριο παραδέχτηκε ότι το 2016 είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και δήλωσε μετανοιωμένος για αυτό, αλλά αρνήθηκε τον δεύτερο, πιο πρόσφατο, ξυλοδαρμό για τον οποίο καταδικάστηκε σήμερα.

Ο 49χρονος τελούσε σε καθεστώς προφυλάκισης, από τις 25 Μαϊου του 2020, καθώς η σύζυγός του, υπήκοος Σερβίας, είχε σπεύσει στο νοσοκομείο της περιοχής το Μάρτιο του 2020, με σημάδια κακοποίησης και με ράγισμα στο ίδιο ισχύο, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία, να ενημερωθεί η αστυνομία και να προχωρήσει στην κράτησή του.

Το δικαστήριο όρισε η ποινή να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά με τον όρο να εμφανίζεται κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο 49χρονος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Τόλης Βοσκόπουλος: με τραγούδια και χειροκροτήματα η κηδεία του (εικόνες)

Μητσοτάκης για το πρώτο Rafale: Τα Ελληνικά φτερά δυναμώνουν