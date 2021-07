Αθλητικά

Βελλινιάτης στον ΑΝΤ1: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πρωταθλητής της ζωής (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την τεράστια επιτυχία του "Greek Freak" ο προπονητής που τον οδήγησε στο δρόμο του μπάσκετ.

Ο Σπύρος Βελλινιάτης, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε νεαρή ηλικία και του έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει την μυθική του πορεία, μίλησε στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Βελλινιάτης έκανε λόγο για δικαίωση καθώς όπως είπε "παλέψαμε όλοι μαζί. Τα αποτελέσματα είναι ομαδική δουλειά".

"Ο Γιάννης λέει ότι χρωστάει τη μισή του επιτυχία στο πρόσωπό μου. Κανείς δεν μπορεί να πετύχει κάτι μόνος του" πρόσθεσε ο πρώην προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναφέρθηκε στο όνειρο του "Greek Freak" να γίνει ποδοσφαιριστής και στο προσωπικό του όραμα να τον κάνει μπασκετομπολίστα.

"Ο Γιάννης ήταν πρωταθλητής από πριν...στα δικά μου μάτια και στα μάτια όσων των γνώρισαν. Πρωταθλητής της ζωής..." κατέληξε ο κ. Βελλινιάτης.

