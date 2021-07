Οικονομία

Τουρισμός: Διευκρινίσεις για την είσοδο πολιτών από τρίτες χώρες σε κλειστούς χώρους

Πώς θα μπαίνουν οι πολίτες τρίτων χωρών σε κινηματογραφικές αίθουσες, εστιατόρια, καφέ, μπαρ. Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Τουρισμού.

Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με τη λειτουργία κλειστών χώρων π.χ. κινηματογραφικές αίθουσες, εστιατόρια, καφέ, μπαρ κ.λπ., διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή του πιστοποιητικού νόσησης, τα οποία οφείλει να ελέγχει με την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο), αφορά μόνο στους Έλληνες πολίτες, καθώς και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - κατόχους του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Σερβίας, της Σαουδικής Αραβίας κ.ά., μπορούν να εισέρχονται στους ανωτέρω κλειστούς χώρους με απλή επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή του πιστοποιητικού νόσησης της χώρας τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με παράλληλη επίδειξη εγγράφου ταυτοπροσωπίας.

